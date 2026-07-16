'Він починає боятись': стало відомо, чому Путін різко збільшив особисту охорону

Сотник пояснив, чому диктатор саме зараз посилив захист від найближчого кола.

https://glavred.net/war/on-nachinaet-boyatsya-stalo-izvestno-pochemu-putin-rezko-uvelichil-lichnuyu-ohranu-10781153.html Посилання скопійоване

Путін боїться не росіян - Сотник назвав причину збільшення штату охорони російського диктатора / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru

Ключові тези:

Путін позапланово збільшив штат ФСО до 812 осіб

Журналіст пояснив, чому диктатор боїться саме оточення

Двійники вже не рятують від найближчого кола

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін підписав указ про розширення штату центрального апарату Федеральної служби охорони до 812 осіб, причому зробив це посеред року, а не в звичний для таких рішень період грудня-січня. Позаплановий крок вказує на те, що глава Кремля почав нервувати через загрозу, яка йде не ззовні, а зсередини його власного оточення. Про це повідомив головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник в інтерв'ю Главреду.

За словами аналітика, ставлення диктатора до власного народу пояснюється зневагою, а не острахом.

відео дня

"Росіян Путін зовсім не боїться, йому на них просто начхати. Я цар, і я надовго. 26 років терпіли – потерпіть ще 26", - переказує логіку диктатора Сотник.

Масштаб посилення охорони, на думку журналіста, свідчить не про формальність, а про справжню тривогу очільника Кремля.

"Щоб настільки збільшити особисту охорону, мають бути серйозні причини. 812 осіб – це вже міні-армія, тоді як загальна чисельність ФСО становить близько 20 тисяч осіб. Позапланове розширення особистої охорони свідчить, що Путін починає нервувати", - зазначив Сотник.

Чому двійники більше не рятують

Раніше диктатор покладався на систему подвійників, яка мала убезпечити його від замаху здалеку.

"Путін влаштовував "щурячий цирк" з двійників, щоб звести нанівець сенс можливого замаху. Коли перед тобою незрозуміло, хто перед тобою – Путін чи схожий на нього чоловік, виникає питання, чи варто взагалі ризикувати", - пояснив аналітик.

За його словами, цей прийом працював лише проти загрози здалеку, тоді як для найближчого кола потрібен інакший захист.

"Використання двійників було справою для далекого радіусу дії. А коли навколо Путіна формується міні-армія з 800 "ФСОшників" – це вже зовсім інша справа. Це свідчить, що він починає побоюватися найближчих людей. Для другого, третього та четвертого ешелонів, як і раніше, працюватимуть двійники, а з найближчим оточенням може працювати лише оригінал", - наголосив Сотник.

Дивіться інтерв’ю з Олександром Сотником, у якому він розповів про страхи та особисту міні-армію Путіна, про підготовку Кремлем "зброї відплати", а також про фінал війни та Росію:

Публіцист пов'язує посилення охорони й з ситуацією на фронті, яка все глибше зачіпає територію самої Росії.

"Путін чудово розуміє, що далі по Росії летітимуть не лише безпілотники, а й балістика. Причому удари наноситимуться по російських вітринах", - підкреслив він.

Коли війна перестає бути бізнесом

Досі конфлікт був вигідним для наближених до Кремля осіб, перетворившись на джерело значних статків.

"Ця війна перетворилася на бізнес на скотобазі - кривавий, жорсткий, м'ясний бізнес. Заробляли всі, від верху до низу: міністерство оборони, підгодовані олігархи та всі інші, і заробляли дуже добре", - розповів Сотник.

Проте, за прогнозом аналітика, ситуація для цього кола почне змінюватися, щойно удари по об'єктах усередині Росії стануть відчутнішими.

"У міру посилення ударів по РФ найближче оточення Путіна почне не заробляти, а втрачати: НПЗ та інші підприємства потраплятимуть під удари. Бумеранг почне повертатися, і синекура закінчиться. Невдоволення зростатиме", - вважає він.

Публіцист пояснює, чому попри зростаюче невдоволення ніхто з оточення поки не наважується усунути диктатора.

"Корона Російської імперії ще не валяється на бруківці, але вона встановлена на нікчемну голову чекіста, і ніхто на неї не зазіхає. Якщо ти забираєш цю корону, ти отримуєш не тільки владу, а й обтяжливий тягар, який ця влада несе з собою", - зазначив Сотник.

На його переконання, майбутнє Росії настільки безперспективне, що бажаючих взяти на себе відповідальність за країну просто немає.

"Росія вже не просто токсична, на неї чекає важке і страшне майбутнє – там не буде нічого: ні нафтової галузі, ні державних галузей, усе буде в руїнах. Попереду ще й перспектива виплати репарацій, яка зводить нанівець будь-яке майбутнє", - підсумував він.

Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Саме тому, каже журналіст, найближче коло Путіна не поспішає з рішучими кроками, попри накопичене невдоволення.

"Найближче оточення Путіна не зазіхає на нього, бо не хоче звалити на себе весь цей обтяжливий пакет. Тому система зволікає, і її необхідно підштовхнути дуже лютими ударами, щоб вона якомога швидше закрила кадрове питання", - переконаний Сотник.

За словами Сотника, міжнародна ізоляція диктатора також посилюється - лише один світовий лідер досі підтримує з ним прямий контакт.

"З Путіним уже ніхто розмовляти не буде. З ним може розмовляти лише одна людина – Дональд Трамп. Макрон йому не дзвонить, Стармер – тим більше, Мерц і Стубб – теж, навіть Ердоган уже не горить бажанням спілкуватися з ним. Путін – це фігура, яка просто досиджує свій час", - заявив Сотник.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни поставили під сумнів ефективність оборони флоту РФ після атак України. Вони зауважили, що удари по флоту РФ викликали обурення і критику серед мілблогерів та аналітиків.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив про наявність даних литовської розвідки щодо підготовки Росією кінетичних операцій. Розвідки Литви та Польщі і що готують дрони для провокацій під чужим прапором.

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко повідомив про знищення російського бомбардувальника Су-24М на аеродромі "Саки". Він зазначив, що під час операції було завдано удар по літаку РФ двома ударними безпілотниками один за одним. За його словами перший БпЛА влучив у носову частину літака, а другий поцілив у паливні баки, внаслідок чого літак було повністю знищено.

Читайте також:

Про особу: Олександр Сотник Олександр Сотник (творчий псевдонім – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор і виконавець пісень, диктор радіо та телебачення, блогер. Засновник і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з різкою критикою російської влади. 11 березня 2010 року підписав звернення "Путін має піти". Послідовно засуджує російську збройну агресію проти України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред