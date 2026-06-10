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Новий формат переговорів: хто може стати посередником між Києвом і Москвою

Марія Николишин
10 червня 2026, 08:30оновлено 10 червня, 09:40
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Приєднання європейців до переговорів наповнило б сенсом попередні домовленості.
Новий формат переговорів: хто може стати посередником між Києвом і Москвою
Участь Європи в переговорах з РФ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Головне із заяви політолога:

  • Європа може долучитися до переговорів у форматі E3
  • Переговори навряд чи відбуватимуться без участі США
  • Ключові рішення щодо санкцій значною мірою залежать від Європи

Останнім часом активізувалися розмови щодо участі Європи у мирних переговорах. Зокрема, Німеччина, Франція, Британія разом із Києвом шукають механізм залучення Путіна до переговорів. Політолог, керівник Центру аналізу і стратегій Ігор Чаленко припустив, чи може найближчими місяцями з’явитися окремий формат переговорів з Європою, без участі США.

"Я не думаю, що це буде без участі американців. Очевидно, йдеться про доповнення нинішнього переговорного треку з долученням четвертої сторони. Причому саме Європи, а не Європейського Союзу, тому що формат E3 — це Німеччина, Франція, а також Велика Британія", - сказав він в інтервʼю Главреду.

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За його словами, це саме ті країни, які мають далекобійну зброю та забезпечують дуже серйозну підтримку України, але водночас вони котируються в Кремлі.

"Можна багато розповідати про умовну "партію війни", про протистояння з офіційним Лондоном чи Парижем, але все одно це той рівень, який у Кремлі будуть змушені приймати. Тому зараз важливо визначити формат дотичності європейців до переговорного процесу. Чи це буде формат E3, чи якась окрема особа", - зауважив політолог.

Чаленко вважає, що для Трампа долучення європейців також було б непоганим маневром, адже це було б продовженням його позиції, що за безпеку Європи має відповідати сама Європа.

"Таким чином, приєднання європейців наповнило б сенсом попередні домовленості щодо щонайменше 18 із 20 пунктів мирного плану Трампа, які вже попередньо узгоджені. Там, як ми знаємо, є питання санкцій і не лише. А ключ щодо багатьох таких питань знаходиться саме в Європи, а не у Сполучених Штатів. Тому це додало б практичності подальшому переговорному процесу", - підсумував експерт.

Новий формат переговорів: хто може стати посередником між Києвом і Москвою
Мирний план США / Інфографіка: Главред

Що може змусити Путіна погодитися на переговори

Політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський заявляв, що найближчі місяці можуть стати визначальними для подальшого перебігу війни, адже ситуація на фронті та результати російського наступу здатні суттєво вплинути не лише на військову, а й на політичну та економічну обстановку.

За його словами, у разі очевидного провалу російського наступу та значних безрезультатних втрат можуть розпочатися масштабні процеси як усередині Росії, так і за її межами.

"Це може спонукати зовнішніх партнерів Москви, зокрема Китай, посилити тиск на Кремль через побоювання остаточної військової поразки Росії та змусити Путіна погодитися на переговори на ще прийнятних умовах", - вважає він.

Переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, помічник диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков говорив, що контакти між Росією та Україною не обмежуються офіційними переговорами.

Політолог заявляв, що гіпотетичний початок переговорів навряд чи обмежиться виключно технічним припиненням вогню, адже порядок денний формуватиметься навколо комплексних безпекових та політичних умов.

Волночас, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав, що російський лідер Володимир Путін упустив шанс вийти із затяжної та невдалої війни, відмовившись від ініціативи президента України Володимира Зеленського щодо прямих мирних переговорів.

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Про персону: Ігор Чаленко

Ігор Олегович Чаленко — український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року.

Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

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