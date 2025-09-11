Такою вдарили по Кабміну: експерти розкрили, що робить 'Іскандер-К' ще небезпечнішим

Defense Express повідомляє про технологічні зміни у бойових частинах "Іскандера-К".

Окупанти оснастили "Іскандер-К" контактними датчиками / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Міноборони Росії

Коротко:

Окупанти модернізували бойову частину "Іскандера" з контактними датчиками.

"Іскандер-К" отримав 450-кілограмову бойову частину з новими датчиками.

Модернізація дозволяє вибух ракети за будь-яких умов, повідомляє Defense Express.

Окупанти модернізували бойову частину крилатої ракети "Іскандер", тепер вона здатна вибухати за будь-яких умов.

Росіяни оснастили 450-кілограмову бойову частину "Іскандера" набором контактних датчиків підриву. За повідомленням Defense Express, ці датчики забезпечують спрацювання боєголовки у будь-якій ситуації.

За даними видання, подібне рішення раніше застосовувалося у бойових частинах іншої крилатої ракети повітряного базування – Х-101.

Нова бойова частина / Фото: Defense Express

На опублікованому Defense Express фото модернізованої бойової частини можна помітити п’ять датчиків, частина з яких захищена коричневими пластмасовими ковпачками.

Експерти зауважують, що наявність фото "Іскандера-К" свідчить про те, що датчики не завжди виконують свою функцію надійно.

Іскандер / Інфографіка: Главред

Атака на Київ 7 вересня

У ніч на 7 вересня російські окупанти атакували Київ за допомогою ракет та дронів. Серед цілей опинилася будівля Кабінету міністрів, по якій нанесли удар балістичною ракетою.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Росія постійно атакує українські міста, руйнує інфраструктуру та вбиває цивільних. "Вперше ворог вибрав ціллю будівлю уряду України — удар було завдано балістичною ракетою Іскандер", — написав він після розмови з держсекретарем США Марко Рубіо.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 7 вересня Росія знову здійснила масований обстріл України. Під ударами опинилися Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Кременчук та Одеса. Вперше від початку повномасштабної війни ворожа атака пошкодила будівлю Кабінету Міністрів.

Як повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, постраждали дах та верхні поверхи урядової будівлі, вона також оприлюднила відео з місця події.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити другу хвилю санкцій проти Росії у відповідь на дії країни-агресора.ї

Про джерело: Defense Express Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор — Сергій Згурець.

