У Росії хочуть захопити більше територій України для анексії, але навряд чи зможуть - ISW

Армія РФ спробує захопити ще більше територій для анексії / Фото informnapalm.org

Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що Росія хоче захопити ще більше територій України перед проведенням референдумів та анексією.

Керівництво, підтримуване Росією, продовжує проголошувати терміни для захоплення додаткової української території, ймовірно, щоби підтримати поточну підготовку до референдумів з приводу приєднання цих територій до Російської Федерації, йдеться в аналізі ISW.

Заступник "міністра інформації" так званої "ДНР" Данило Безсонов 25 липня заявив, що фейкова hеспубліка розраховує захопити всю Донецьку область до кінця серпня.

Раніше різні російські та західні джерела повідомляли, що Росія має намір провести референдуми на окупованих територіях в першій половині місяця, имовірно, приблизно 11 вересня.

Підтримувана Росією так звана окупаційна влада, імовірно, наполягає на встановленні термінів для військових цілей, щоби підтримати умови прискореної анексії. При цьому аналітики вважають, що російські війська навряд чи окупують значну додаткову територію в Україні до початку зазначеного терміну анексії.

Ключові висновки аналітиків інституту:

Окупаційне керівництво оголошує прискорені терміни для захоплення української території, щоб узгодити зусилля Кремля з підготовки до анексії окупованих територій.

Російські війська захопили незначні території на північний схід від Бахмута і продовжують бої на схід і південь від Бахмута.

Сили РФ здійснили обмежену атаку на північний захід від Ізюма, ймовірно, щоб убезпечити російські тилові райони на лінії Ізюм - Слов'янськ.

Окупанти здійснили обмежені обстріли на південному заході від міста Донецьк поблизу кордону Запорізької області.

Російські війська зосередилися на обороні окупованих рубежів і здійснили обмежений наземний штурм на північному заході Херсонської області.

Українські війська продовжували завдавати ударів по російських матеріально-технічних вузлах у Херсонській області.

Кремль продовжує формування регіональних добровольчих батальйонів для введення в Україну.

Витоки інформації української розвідки продовжують розкривати плани Кремля з приводу анексії окупованої України шляхом фальсифікованих референдумів.

Як повідомляв Главред, на захоплених російськими військами районах Донецької області представники окупантів з так званої "ДНР" готують так званий "референдум" про "приєднання" до Росії. Запланований результат - 70% "за". Списки вже формують. "Голосувати" людей планують змусити за допомогою "мітки виборця" - методу, коли на вказівний палець людини наносять чорнило. Такий "захід" загарбники можуть провести вже 11 вересня.

Плани Росії щодо анексії територій України

У центрі національного опору в червні з посиланням на українських розвідників розповіли про те, що Росія змушена переносити свої "референдуми" на захоплених територіях. Причиною тому є високий рівень опору місцевого населення російській окупації. Плани Москви щодо анексії територій України провалюються.

У Головному управлінні розвідки Міноборони 13 липня розповіли, що Росія не змогла досягти своєї головної мети – окупації всієї України. Однак агресор має намір "приєднати" до своєї країни вже захоплені українські території.

20 липня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва нібито розширює географію війни проти України, зокрема на Херсонську та Запорізьку область. Окупанти мають намір, мовляв, "демілітаризувати південь України". Також він сказав, що загарбники, мовляв, готові піти ще далі, якщо Захід буде і надалі допомагати Києву зброєю.

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