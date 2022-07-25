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Окупанти "ДНР" готують "референдум щодо приєднання до РФ": хочуть намалювати 70% "за" – ЗМІ

25 липня 2022, 15:05

"Голосування" збираються провести за допомогою так званої "мітки виборця" – коли на вказівний палець людини наносять чорнило.

ДНР референдум
Так званий "референдум" на окупованій Донеччині можуть провести 11 вересня - ЗМІ / Колаж УНІАН, 24 канал

На захоплених російськими військами районах Донецької області представники окупантів з так званої "ДНР" готують, мовляв, "референдум" про "приєднання" до Росії. Запланований результат - 70% "за". Списки вже формують. "Голосувати" людей планують змусити за допомогою, мовляв, "мітки виборця" – методу, коли на вказівний палець людини наносять чорнило. Такий "захід" загарбники можуть провести вже 11 вересня.

Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на "Стратегію підготовки і проведення референдуму про вступ "ДНР" до складу Російської Федерації", на захопленій Росією та її бойовиками території Донеччини йде підготовка до, мовляв, "референдуму". Результат прописано заздалегідь - 70% "за".

читайте такожРФ готується анексувати Луганщину, звинуватити Україну в "нападі" та оголосити мобілізацію – ГайдайПримітно, мовляв, "голосування" мають намір організувати за допомогою "мітки виборців". Це метод, коли на вказівний палець наносять чорнило. Мовляв, він ефективний "для країн, де документи, що підтверджують особу, не стандартизовані".

Вказується, що списки виборців і виборчі комісії вже формують. Йде організація якихось "вуличних виборчих комісій".

Етапи PR-компанії прописані, але самої дати нібито "референдуму" ще немає. За даними джерел, його можуть провести 11 вересня.

Крім того, окупанти планують сформувати якийсь "орган влади", який показуватиме, мовляв, "широку підтримку" ініціативи. До речі, у захопленій Запорізькій області вже навіть придумали назви - "Народна рада", "Народні збори", "Народний собор".

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"Стратегія підготовки та проведення референдуму про вступ "ДНР"до РФ" / Радіо Свобода
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"Стратегія підготовки та проведення референдуму про вступ "ДНР" до РФ"/ Радіо Свобода
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"Стратегія підготовки та проведення референдуму про вступ "ДНР" до РФ" / Радіо Свобода

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Плани Росії щодо анексії територій України

У Центрі національного опору в червні з посиланням на українських розвідників розповіли про те, що Росія змушена переносити свої "референдуми" на захоплених територіях. Причиною тому є високий рівень опору місцевого населення російській окупації. Плани Москви щодо анексії територій України провалюються.

У Головному управлінні розвідки Міноборони 13 липня розповіли, що Росія не змогла досягти своєї головної мети - окупації всієї України. Однак агресор має намір "приєднати" до своєї країни вже захоплені українські території. Розвідка встановила пожвавлення подібних процесів у Донецькій, Луганській та Херсонській областях. Ймовірно, окупанти готують референдум на 11 вересня.

20 липня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва нібито розширює географію війни проти України, у тому числі, на Херсонську та Запорізьку області. Окупанти мають намір, мовляв,"демілітаризувати південь України". Також він сказав, що загарбники, мовляв, готові піти ще далі, якщо Захід буде і надалі допомагати Києву зброєю.

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