Росія провалила план захоплення України, але готує анексію територій після 11 вересня - ГУР

Путін не визнає провалу бліцкригу і продовжуватиме, мовляв, "спеціальну військову операцію" - ГУР Міноборони України / Колаж УНІАН

Росія не змогла досягти своєї головної мети, яка полягала в окупації України. Однак країна-агресор збирається "приєднати" до своєї держави вже захоплені території. Розвідка фіксує пожвавлення процесів у Донецькій, Луганській та Херсонській областях. Там, ймовірно, готують, мовляв,"референдум". Він має відбутися 11 вересня. Про це заявив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

Як повідомляє пресслужба ГУР МО, незважаючи на провал завдання щодо окупації всієї України, РФ має намір повністю "інтегрувати" вже захоплені території. Конкретний сценарій буде зрозумілий ближче до осені. Ймовірно, на 11 вересня росіяни планують проведення так званих "референдумів".

"Стратегічна мета Росії щодо повної окупації нашої території не досягнута. По-друге, ми чітко бачимо і маємо інформацію про те, що і в законодавчому органі РФ, і в уряді, і в інших структурах наразі активно опрацьовуються всі питання, які пов'язані з можливою інтеграцією тимчасово окупованих територій до Російської Федерації – в політичному плані, економічному і територіальному. Як це буде відбуватися, ми подивимося ближче до осені. 11 вересня – це єдиний день голосування", - зазначив Скібіцький.

За його словами, українська розвідка встановила активність загарбників щодо проведення заходів, пов'язаних з анексією Донецької, Луганської та Херсонської областей. Саме там готуються псевдореферендуми.

Крім того, згідно з відомостями ГУР, Москва готує низку законодавчих ініціатив для "спрощення" отримання громадянства РФ, оптимізації "інтеграції" та інші заходи.

читайте такожУкраїнці дають бій окупації Росії: плани Путіна щодо "референдумів" і анексії терплять крахЩо стосується загальної військової мобілізації у Росії, її можуть запустити після того, як Москва офіційно оголосить Києву війну.

Також в ГУР вважають, що Путін так і не визнає провалу своєї стратегічної мети бліцкригу і продовжуватиме проведення так званої "спеціальної військової операції".

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Війна Росії проти України

Міністр оборони Олексій Резніков 10 липня зробив заяву про те, що президент Володимир Зеленський наказав провести операцію з метою деокупації південних регіонів України. За словами керівника військового відомства, ЗСУ накопичують західне озброєння для реалізації такого завдання.

Президент Володимир Зеленський 11 липня сказав, що завданням армії України є звільнення всіх територій, які тимчасово окупувала Росія. На думку глави держави, це головна мета кожного українця.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай вважає, що Україна може звільнити всі свої території. Але для цього військам потрібно отримати достатню кількість зброї. Згідно з прогнозом чиновника, російські війська можуть окупувати Донбас, але після того, як ЗСУ почнуть контрнаступ, Путін може оголосити загальну мобілізацію у Росії.

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