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Військовий експерт пояснив, за яких умов ЗСУ доб'ються перелому у війні

27 липня 2022, 02:05

Як каже військовий експерт Петро Черник, зараз саме завдяки американським системам HIMARS сильно захлинувся масований наступ росіян на Донбасі.

Українські військові, ЗСУ, артилерія, згоріла техніка
Військовий експерт пояснив, за яких умов ЗСУ доб'ються перелому у війні/ Генштаб ЗСУ, УНІАН

Є дві умови, при дотриманні який українська армія досягне успіху у війні проти російських окупантів. Про це заявив військовий експерт Петро Черник в ефірі Радіо НВ.

За його словами, такими умовами є передача Україні мінімум 50 ракетних систем залпового вогню HIMARS, а також партій американських винищувачів моделей або F-15, або F-16.

Черник зазначив, що саме завдяки HIMARS захлинувся наступ росіян на Донбасі.

Військовий експерт також говорить, що навіть двадцять машин такого типу — "спільно це більше 200 ракетних пусків, це неймовірно багато" і нагадав, що Франція має "всього 12 машин", а у Туреччини, яка прямо зараз веде серйозну бойову операцію на півночі Сирії ‒ "є всього 13 машин".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що військовий експерт Олег Жданов заявив, що українським військовим потрібно починати бити по базах російських окупантів у Криму - адже саме там знаходиться більша частина зброї, яка згодом опиняється на фронті. Він вважає, що Путін не наважиться застосувати ядерну зброю у відповідь на подібне.

До того колишній головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав заявив, що Україна має законне право атакувати Кримський міст, оскільки він споруджений на захопленій Росією території.

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Автор: Єгор Бунін
війна Росії та України HIMARS
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