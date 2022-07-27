Військовий експерт пояснив, за яких умов ЗСУ доб'ються перелому у війні/ Генштаб ЗСУ, УНІАН

Є дві умови, при дотриманні який українська армія досягне успіху у війні проти російських окупантів. Про це заявив військовий експерт Петро Черник в ефірі Радіо НВ.

За його словами, такими умовами є передача Україні мінімум 50 ракетних систем залпового вогню HIMARS, а також партій американських винищувачів моделей або F-15, або F-16.

Черник зазначив, що саме завдяки HIMARS захлинувся наступ росіян на Донбасі.

Військовий експерт також говорить, що навіть двадцять машин такого типу — "спільно це більше 200 ракетних пусків, це неймовірно багато" і нагадав, що Франція має "всього 12 машин", а у Туреччини, яка прямо зараз веде серйозну бойову операцію на півночі Сирії ‒ "є всього 13 машин".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що військовий експерт Олег Жданов заявив, що українським військовим потрібно починати бити по базах російських окупантів у Криму - адже саме там знаходиться більша частина зброї, яка згодом опиняється на фронті. Він вважає, що Путін не наважиться застосувати ядерну зброю у відповідь на подібне.

До того колишній головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав заявив, що Україна має законне право атакувати Кримський міст, оскільки він споруджений на захопленій Росією території.

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