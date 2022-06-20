Українці дають бій окупації Росії: плани Путіна щодо "референдумів" та анексії терплять крах

Росія не може провести "референдуми" і анексувати захоплені території України через боротьбу місцевих жителів - Центр національного опору / УНІАН, Супільне

Росія змушена перенести заплановані так звані "референдуми" на окупованих територіях України. Причиною тому є опір українців, які проживають на захоплених районах. Через це Росія не може виконати плани щодо анексії територій.

Як повідомили в Центрі національного опору з посиланням на дані українських розвідників, росіяни не можуть в "добровільному порядку" приєднати захоплені території. Українці демонструють опір російській окупації.

"Незважаючи на репресії, місцеві продовжують опір, тому про жодне "добровільне" приєднання не йдеться", - кажуть розвідники.

Також підкреслюється, що РФ і надалі доведеться переносити проведення "референдуму", оскільки тенденція до опору окупантам на захоплених територіях, як і раніше, продовжує посилюватися.

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Плани Росії щодо окупації України

У Головному управлінні розвідки раніше заявили про те, що у РФ є 120-денний план щодо захоплення України. Подальші дії окупантів залежатимуть від того, що відбувається на фронті. Унаслідок невдач завдання змінюються кожні 30 днів. Мета Москви, як і раніше, полягає в окупації всієї території української держави, росіяни можуть перекинути на війну ще 40 батальйонних тактичних груп.

Заступник міністра оборони США Колін Кал також сказав, що Путін все ще ставить перед собою завдання захоплення всієї території України. Як вважає Кал, російські війська можуть досягти певних тактичних успіхів, проте Кремлю свій план реалізувати не вдасться.

Секретар РНБО Олексій Данілов 20 червня розповів про те, що у Росії серйозна перевага в артилерії і озброєннях. Однак, незважаючи на ситуацію, ЗСУ продовжують відбивати атаки ворога і періодично контратакувати. Чиновник підкреслив, що Москва прагне захопити всю територію України.

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