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Ексдепутат Держдуми розповів, що Путін "конкретно думає" про війну в Україні

27 липня 2022, 00:03

У тому випадку, якщо ЗСУ вдасться звільнити південь держави, для влади РФ це буде серйозною поразкою, повідомив юрист.

ВСУ Путін
Путін боїться публічної поразки - Фейгін / Колаж Посольство США в Україні, УНІАН

Лідер країни-агресора Володимир Путін щодо війни в Україні "конкретно думає" про те, як зробити так, аби уникнути публічної поразки, повідомив колишній депутат Держдуми, кандидат юридичних наук Марк Фейгін в інтерв'ю виданню Гордон.

За його словами, в тому випадку, якщо ВСУ вдасться звільнити південь держави, для влади РФ це буде серйозною поразкою.

"Путін, безумовно, зараз конкретно думає про те, як би уникнути будь-якої військової поразки. Значимої, публічної", - заявив співрозмовник.

На думку юриста, Путін хоче домогтися підписання протоколу про перемир'я на південній частині нашої країни.

"Звичайно, він би хотів зараз через ці зернові угоди домогтися того, щоб був укладений додатковий протокол. Саме тому по Одесі, по порту, і вдарили. Для того, щоб (сказати - Ред.): "Бачите? Не працює угода. Так треба ж (ще - Ред.) протокол укласти про перемир'я на півдні", - вважає ексдепутат.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський 25 липня в ході свого вечірнього відеозвернення фактично відповів главі МЗС РФ Лаврову на його заяву про нібито намір Росії, мовляв, "позбавити українців від антинародного і антиісторичного режиму". Президент підкреслив, що нападати на Україну можуть тільки ті, хто не знає історії країни. Українці ніколи не віддадуть свою незалежність.

Новини Донбасу онлайн

Радник керівника Херсонської ОВВА Сергій Хлань заявив, що на Південному фронті стався перелом – ЗСУ отримали перевагу над військами РФ на Херсонщині та перейшли до контрнаступальних дій. За його прогнозом, окупований Херсон можуть звільнити вже у вересні.

Заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів про те, що Україна готується до гіршого сценарію. За його словами, Путін може "дотиснути" Лукашенка, і тоді виникне ризик нападу Білорусі на північні і західні області України. Держава вже працює над зміцненням оборони на декількох напрямках.

Увечері, 25 липня, війська Росії потужно обстріляли прикордонний район на Чернігівщині з "Градів", повідомляє начальник Чернігівської обласної Військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

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