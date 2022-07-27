Ексдепутат Держдуми розповів, що Путін "конкретно думає" про війну в Україні

Путін боїться публічної поразки - Фейгін / Колаж Посольство США в Україні, УНІАН

Лідер країни-агресора Володимир Путін щодо війни в Україні "конкретно думає" про те, як зробити так, аби уникнути публічної поразки, повідомив колишній депутат Держдуми, кандидат юридичних наук Марк Фейгін в інтерв'ю виданню Гордон.

За його словами, в тому випадку, якщо ВСУ вдасться звільнити південь держави, для влади РФ це буде серйозною поразкою.

"Путін, безумовно, зараз конкретно думає про те, як би уникнути будь-якої військової поразки. Значимої, публічної", - заявив співрозмовник.

На думку юриста, Путін хоче домогтися підписання протоколу про перемир'я на південній частині нашої країни.

"Звичайно, він би хотів зараз через ці зернові угоди домогтися того, щоб був укладений додатковий протокол. Саме тому по Одесі, по порту, і вдарили. Для того, щоб (сказати - Ред.): "Бачите? Не працює угода. Так треба ж (ще - Ред.) протокол укласти про перемир'я на півдні", - вважає ексдепутат.

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