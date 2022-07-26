Макрон накинувся зі звинуваченнями на деякі країни через позицію щодо війни в Україні

Макрон / president.gov.ua

Президент Франції Еммануель Макрон закликав країни Африки переглянути свою позицію щодо вторгнення РФ в Україну і ввести санкції проти країни-агресора.

Як пише BFM TV, лідер Франції, під час свого візиту до Камеруну, заявив, що позиція африканців щодо війни РФ проти України є лицемірною.

"Саме Росія почала війну. Ми вирішили зробити все, щоб зупинити цю війну, не беручи участі в ній. Європейці вводять санкції проти Росії, щоб блокувати військові дії і ізолювати її дипломатично. Ось де ви (країни Африки - ред.) нам теж потрібні, інакше ця схема (шантаж Росії - ред.) буде повторюватися все життя", - підкреслив Макрон.

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Що заявляв Макрон раніше

Франція хоче домогтися припинення війни в Україні і не хоче, щоб вона поширилася за її межі і перетворилася на нову світову війну.

Як заявив Макрон, у разі тривалого конфлікту в Україні, Франція продовжуватиме допомагати Києву захищатися від Москви, і попередив РФ, що будуть дотримуватися санкції проти.

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