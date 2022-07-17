УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Путін наказав захопити всю Харківську область - Інститут вивчення війни

17 липня 2022, 08:57

Імовірність того, що російським окупаційним військам вдасться взяти під контроль Харківщину, аналітики ISW оцінюють як надзвичайно низьку.

Харків
Окупанти можуть знову спробувати захопити Харків / Фото УНІАН

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін, можливо, наказав російським силам взяти під контроль всю Харківську область, попри надзвичайно низьку ймовірність успіху РФ у таких зусиллях. Таке припущення озвучили аналітики американського Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW).

Також експерти опублікували й інші ключові висновки щодо ситуації на війні в Україні:

  • Міністерство оборони Росії оголосило про припинення оперативної паузи, підтвердивши оцінку ISW від 15 липня про те, що російські сили, ймовірно, відновлюють наземні атаки за кількома напрямками наступу.
  • Припинення оперативної паузи навряд чи призведе до масового збільшення наземних атак по всій Україні, але, найімовірніше, буде характеризуватися продовженням обмежених наземних атак, зосереджених на виступі Слов'янськ - Сіверськ - Бахмут.
  • Російські сили провели обмежені наземні атаки навколо Сіверська і Бахмута, а також обстріляли українську військову і цивільну інфраструктуру на сході України.
  • Російська окупаційна влада, ймовірно, реагує на передбачувану загрозу дій українських партизанів, посилюючи адміністративні режими на окупованих територіях.

Як повідомляв Главред, міністр оборони РФ Сергій Шойгу залишив командувати наступами в Україні одразу двох генералів. Це може перешкодити операціям агресора на фронті, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Друга спроба РФ захопити Харків

Наприкінці червня президент Володимир Зеленський заявив, що російська окупаційна армія збирає сили для атаки на Харків і захоплення Слов'янська Донецької області.

Російські війська постійно обстрілюють місто Харків і Харківську область. Вони завдають ракетних і артилерійських ударів. Гинуть мирні люди.

Глава Харківської ОВВА Олег Синегубов заявляв, що російські війська знову можуть спробувати захопити Харків. В такому випадку наступ може відбутися за двома напрямками. За його словами, місто щодня готується до можливого наступу.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявляв про погіршення обстановки в Харківській області і закликав вивести з міста дітей. За його словами, окупантам не вдасться захопити Харків, але вони будуть бити артилерією, що становить небезпеку для жителів.

Військовий експерт Олег Жданов також заявляв, що жителям Харкова, які живуть в районах, що піддаються обстрілу російських військ, краще виїхати з міста. Як вважає полковник ЗСУ, загарбникам РФ не вдасться захопити обласний центр - у окупантів немає для цього достатньо сил.

Дивіться новини Харкова онлайн:

Інші новини:

війна в Україні новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:22

Україну накривають грозові дощі: в яких регіонах очікувати негоди

08:57

Путін наказав захопити всю Харківську область - Інститут вивчення війниВідео

08:47

День металурга 2022: потужні привітання для рідних і колег, картинки та листівки

08:46

Гороскоп на сьогодні 17 липня 2022: Дівам - гроші, Стрільцям - пророчі сни, Козерогам - випробуванняВідео

08:40

ЗСУ "підсмажили" окупантів: були знищені склад, база та казармиВідео

Реклама
08:30

Очищення жовчного міхура вдома народними засобами: ТОП-5 перевірених способівВідео

08:25

ISW: У РФ командування війною опинилося під загрозою - не можуть вирішити, хто з генералів головнішийВідео

08:16

Ніколи не кажи "ніколи", або Чому Україна поки не стріляє по РосіїПогляд

07:35

"Мстяться за зруйнований штаб": окупанти завдали по Миколаєву ракетного ударуВідео

07:30

Користь і шкідливість капусти: кому не можна її їсти, а деяким вона допоможе як лікиВідео

06:24

Росія мститься Україні: чому ракетні удари можуть збільшитисяПогляд

06:10

Найсмачніша та неймовірно хрустка квашена капуста: простий рецептВідео

06:00

ЗСУ не переламали хід війни: РФ тисне на Донбасі, а Захід зволікає зі зброєю – генерал РоманенкоВідео

04:30

Дика спека +38º: українці дізналися терміни атаки африканського пеклаВідео

04:04

Найкрасивішій жінці світу зраджує чоловік - Емілі Ратаковскі розлучається

03:36

"Совок" головного мозку: м'ясиста Наташа Корольова начепила піонерську символіку з власним обличчямВідео

03:05

Здоровий глузд проти прикмет і забобонів: як правильно дарувати годинник

02:48

Це хлопчик: Наталя Могилевська порадувала фанатів поповненням у родині

02:45

"Фінал війни буде однозначним": дипломат пояснив, коли Україна розчавить армію РФВідео

02:10

Україну чекає погодна аномалія: синоптик дав прогноз на серпеньВідео

Реклама
00:51

Прикмети на 17 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:40

Брітні Спірс вперше за довгий час переспівала свій найкращий хіт - як звучить співачка без фонограмиВідео

16 липня, субота
23:50

У Зеленського відповіли на погрози Італії через постачання військової допомоги УкраїніВідео

23:18

В Україні рекордно злетіла вартість цукру: що буде з ціною даліВідео

23:04

Окупанти зазнають значних втрат: у росіян не виходить повністю захопити Луганську областьВідео

23:02

Удари HIMARS і "штурм": в ОП розкрили сценарій звільнення півдня УкраїниВідео

22:35

Зрадник "зливав" дані РФ: затримано ексначальника кримського главку СБУВідео

22:35

Надя Дорофєєва в білосніжному вбранні оголила плечі на багатотисячну аудиторію

22:13

Зеленський різко попередив українців про фейки з Росії і "масові ракетні удари"Відео

22:02

Бійці ЗСУ ліквідували командира штурмової роти "елітних" військ РФВідео

21:33

Ворог отримав по зубах під Бахмутом: ЗСУ "перемололи" диверсантів РФВідео

21:30

Окупанти атакували "Іскандерами" Покровськ і повністю знищили село: багато загиблихВідео

21:14

Потап показав, як виглядає після паралічу обличчяВідео

20:55

"Загроза є": у розвідці не виключили нову атаку РФ з БілорусіВідео

20:34

Зачистка передмістя Херсона: стало відомо про нове просування ЗСУВідео

20:28

Суд у Гаазі в жовтні перейде до розгляду справи про геноцид українців - МЗСВідео

20:10

Прикмети на 18 липня: які 3 речі потрібно зробити, щоб захистити сім'ю від бід і залучити грошіВідео

20:06

"Ти - саме літо!": 54-річна Кайлі Міноуг в божевільній міні-сукні засвітила стрункі ніжки

19:59

Нові ракети для HIMARS знищать логістику РФ: у Раді розкрили деталі постачання зі СШАВідео

19:52

П'єте одине сміття кожен день: який чай найшкідливіший і несе неймовірну небезпекуВідео

Реклама
19:31

РФ завдала ракетного удару по Україні з Каспію: що відомо про "прильоти" і руйнуванняВідео

19:30

Відставка прем'єр-міністрів у ЄС: чи будуть наслідки для УкраїниПогляд

19:19

У Німеччині скасували концерт і "видворили" путінську співачкуВідео

18:58

Штурм РФ нарвався на потужну відповідь: на Донбасі ЗСУ змусили окупантів відступитиВідео

18:44

"Вона в Чернівцях": російський актор Юшкевич попрощався з матір'ю і підтримав "спецоперацію"

18:42

"Це не війна лише проти України": у Чехії закликали дати ЗСУ бойову авіаціюВідео

18:13

"Нас просто вбивають": мама загиблої у Вінниці дівчинки розповіла про пережитеВідео

18:10

"Почалася репетиція осіннього замісу": астрологи назвали міста України, які чекає бомбардуванняВідео

17:33

Окупантів спалили разом з танками: у ЗСУ показали "вогняні" кадриВідео

17:17

Рікі Мартін звинувачений у сексуальному насильстві над родичем

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти