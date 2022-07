Путін наказав захопити всю Харківську область - Інститут вивчення війни

Окупанти можуть знову спробувати захопити Харків / Фото УНІАН

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін, можливо, наказав російським силам взяти під контроль всю Харківську область, попри надзвичайно низьку ймовірність успіху РФ у таких зусиллях. Таке припущення озвучили аналітики американського Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW).

Також експерти опублікували й інші ключові висновки щодо ситуації на війні в Україні:

Міністерство оборони Росії оголосило про припинення оперативної паузи, підтвердивши оцінку ISW від 15 липня про те, що російські сили, ймовірно, відновлюють наземні атаки за кількома напрямками наступу.

Припинення оперативної паузи навряд чи призведе до масового збільшення наземних атак по всій Україні, але, найімовірніше, буде характеризуватися продовженням обмежених наземних атак, зосереджених на виступі Слов'янськ - Сіверськ - Бахмут.

Російські сили провели обмежені наземні атаки навколо Сіверська і Бахмута, а також обстріляли українську військову і цивільну інфраструктуру на сході України.

Російська окупаційна влада, ймовірно, реагує на передбачувану загрозу дій українських партизанів, посилюючи адміністративні режими на окупованих територіях.

Як повідомляв Главред, міністр оборони РФ Сергій Шойгу залишив командувати наступами в Україні одразу двох генералів. Це може перешкодити операціям агресора на фронті, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Друга спроба РФ захопити Харків

Наприкінці червня президент Володимир Зеленський заявив, що російська окупаційна армія збирає сили для атаки на Харків і захоплення Слов'янська Донецької області.

Російські війська постійно обстрілюють місто Харків і Харківську область. Вони завдають ракетних і артилерійських ударів. Гинуть мирні люди.

Глава Харківської ОВВА Олег Синегубов заявляв, що російські війська знову можуть спробувати захопити Харків. В такому випадку наступ може відбутися за двома напрямками. За його словами, місто щодня готується до можливого наступу.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявляв про погіршення обстановки в Харківській області і закликав вивести з міста дітей. За його словами, окупантам не вдасться захопити Харків, але вони будуть бити артилерією, що становить небезпеку для жителів.

Військовий експерт Олег Жданов також заявляв, що жителям Харкова, які живуть в районах, що піддаються обстрілу російських військ, краще виїхати з міста. Як вважає полковник ЗСУ, загарбникам РФ не вдасться захопити обласний центр - у окупантів немає для цього достатньо сил.

