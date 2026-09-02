Вибори почались з катастрофи: у Росії впав вертоліт Мі-8 з бюлетенями та комісією

Вертоліт Міноборони РФ упав на трасу на Сахаліні з журналістами та членом виборчкому.

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Вертоліт Міноборони РФ впав на трасу Сахаліну - що відомо про аварію / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові факти:

Вертоліт Міноборони РФ впав на трасу на Сахаліні

На борту були член виборчкому та четверо журналістів

Вертоліт Мі-8 Міноборони РФ впав на проїжджу частину в Долинському районі на півдні Сахаліну. На борту перебували троє членів екіпажу, представник обласної виборчої комісії та четверо пропагандистів місцевих телеканалів. Про це повідомляє російське пропагандистське видання Інтерфакс із посиланням на пресслужбу Сахалінської обласної виборчої комісії.

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Зазначається, що делегація поверталася з мису Терпіння, де провела дострокові виборидо Держдуми для жителів важкодоступних територій. Чи вціліли урни з бюлетенями, не повідомляється.

Під час наближення до аеродрому "Сокіл" вертоліт почав стрімко втрачати висоту.

Дивіться відео падіння вертольота за посиланням в Telegram.

Падіння Мі-8 в Росії / Скріншот

За версією обласної виборчої комісії, пілоту вдалося посадити машину на трасу, після чого вона з'їхала в кювет.

"Завдяки професіоналізму пілота вдалося посадити вертоліт на проїжджу частину, після чого він скотився в кювет. Пасажири та члени екіпажу відбулися синцями та подряпинами, на проїжджій частині також немає жертв і руйнувань", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Водночас характер інциденту відрізняється від формулювання російських чиновників.

Мі-8 належить авіазагону №11 із Хабаровська. Російське Міноборони надало повітряний транспорт для організації голосування у віддалених районах Сахаліну.

Наразі технічні фахівці встановлюють причини аварії. За даними російської сторони, загиблих і значних руйнувань унаслідок інциденту немає.

Водночас Z-блогер, наближений до Міністерства оборони РФ зазначив, що причиною падіння військового гелікоптера став брак пального.

"Причиною аварійної посадки Мі-8 стало самовільне вимкнення обох двигунів через повне вичерпання палива. До аеродрому не долетіли 5 км. Не вистачило відра гасу. Після посадки вертоліт з’їхав з траси, щоб не зіткнутися з автомобілями. А ось чому закінчилося паливо, це вже покаже розслідування. Тут варіантів багато", - вказав Fighterbomber.

Допис Z-Блогера / Скріншот

Яка ціль ударів по РФ - коментар експерта

Україна посилюватиме удари по Росії, що може прискорити паливну, продовольчу та економічну кризу в країні-агресорі. Наслідки вже виходять за межі нафтової галузі та можуть позначитися на зборі врожаю, експорті зерна й внутрішніх цінах. Про це повідомив політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв’ю Главреду.

"Україна в цій справі не зупиниться. Сподіваюся, у нас припинять обшукувати оборонні компанії (з обшуками приходили до Fire Point, Vyriy, Української бронетехніки тощо), адже наша оборонна промисловість має працювати без жодних перешкод", - наголосив Загородній.

Водночас подальший розвиток ситуації значною мірою залежатиме від масштабів українського виробництва озброєнь. Експерт вважає, що збільшення кількості ударних засобів дозволить сильніше тиснути на російську економіку.

"Україна націлена зламати хребет Росії, хоч уголос цього ніхто не каже. Уголос – ми виключно за мир, бо це умова допомоги Україні", - заявив Загородній.

На цьому тлі експерт прогнозує накопичення системних проблем у російській економіці. Він порівнює нинішні процеси з кризовими явищами, які передували розпаду Радянського Союзу.

"Україна веде Росію до економічної катастрофи. Там уже відбувається те саме, що було в Радянському Союзі перед розпадом. Тому дуже цікаво, як у РФ переживуть осінь. А якщо інтенсивність наших ударів зросте, то буде цікаво, як у них пройде друга половина серпня. Побачимо, чи пошириться все те, що зараз відбувається в Криму, на Краснодарський край та інші регіони РФ. Адже дії України ведуть до хаосу в тилу РФ", - сказав Загородній.

Окремо він звернув увагу на повторні атаки по російських нафтопереробних заводах. За його оцінкою, пошкоджені підприємства дедалі складніше повертати до роботи, а відновлення всієї інфраструктури потребуватиме значного часу.

"Наприклад, зараз здійснюються повторні удари по російських НПЗ, і ремонтувати їх уже ніхто не буде. І навіть якщо зараз Росія припинить війну, питання з паливом вона не вирішить. Знадобиться не менше року, щоб відремонтувати зруйноване, та й то за умови, що знімуть санкції", - зазначив експерт.

За словами Загороднього, паливні проблеми є лише одним із чинників, які одночасно тиснуть на російську економіку.

"І це лише один фактор. Тож Росія рухається до катастрофи, яка загрожує її цілісності", - підкреслив Загородній.

Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Втрати російської авіації - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді поінформував про операцію проти російських вертольотів у глибокому тилу. Він зазначив, що удар по вертольотах ворогабуло нанесено на відстані понад 150 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Операція відбулася 29 квітня і уразила гелікоптери Мі-28 та Мі-17, які перебували на польовому майданчику під час дозаправки.

До цього пропагандистські росЗМІ повідомили про втрату бойового вертольота Ка-52. Повідомлення про втрату вертольота Ка-52 супроводжувалося фотографією і згадкою про ймовірну загибель льотчика. Місце та причина втрати вертольота на момент публікації залишалися невідомими.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про ще одне ураження російського вертольота дронами. Він опублікував момент влучання дрона поблизу населеного пункту Вязове у Бєлгородській області місцем події.

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Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

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