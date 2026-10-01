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У Воронезькій області РФ розбився військовий гелікоптер - що відомо

Марія Николишин
1 жовтня 2026, 22:38
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Борт упав в Аннинському районі, обставини катастрофи офіційно не розкривають.
У Воронезькій області РФ розбився військовий гелікоптер - що відомо
У Росії розбився військовий гелікоптер / колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Військовий гелікоптер РФ впав у Воронезькій області
  • Загинули всі троє членів екіпажу

У четвер, 1 жовтня, у Воронезькій області Росії розбився військовий гелікоптер. Усі люди, які були на борту, загинули. Про це повідомив російський Telegram-канал 112, відомий своїми зв’язками з російськими правоохоронними органами.

За даними каналу, гелікоптер зазнав катастрофи в Аннинському районі Воронезької області. Усі три члени екіпажу загинули.

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Ані тип машини, ані належність борту до конкретного підрозділу у повідомленнях не фігурують. Так само невідомо, виконував екіпаж навчальний чи бойовий політ.

Удари СБУ по літаках та гелікоптерах РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у ніч на 17 вересня СБУ, СБС, ГУР та СЗР провели спільну операцію на території країни-агресора Росії.

Зокрема, Служба безпеки України відпрацювала по військовому аеродрому у Ростові.

"Підтверджено ураження літака Ан-12, двох Ан-26 і ще трьох гелікоптерів. Є хороші результати і в Чорному морі. Щодня відповідаємо на агресію. Росія має обрати мир", - наголосив глава держави.

Втрати російської авіації - останні новини

Як повідомляв Главред, 2 вересня вертоліт Мі-8 Міноборони РФ впав на проїжджу частину в Долинському районі на півдні Сахаліну. На борту перебували троє членів екіпажу, представник обласної виборчої комісії та четверо пропагандистів місцевих телеканалів.

15 липня командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що Сили безпілотних систем збили ще один російський вертоліт. Ворожий Мі-28 вдалося "приземлити" за допомогою БпЛА.

2 липня російська окупаційна армія втратила ще один бойовий гелікоптер Ка-52 "Алігатор", який застосовується у війні проти України.

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Про джерело: СБУ

Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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