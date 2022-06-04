У МВС пояснили, чому "значно складніше" відбити Донбас без заходу в РФ

Відбити Донбас без заходу буде складніше - МВС / Reuters

Відбити окупований Донбас від рашистів буде значно складніше, ніж деякі інші українські території. З тактичної точки зору для цього треба зайти на територію Росії, повідомив в інтерв'ю 24 каналу радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусов.

У той же час, такий крок спричинить за собою багато міжнародних наслідків.

"Набагато складніше, я вважаю, відбивати Донбас. Чому? Тому що, щоб його відбивати з тактичної точки зору, потрібно розуміти, що ми повинні зайти на територію Росії, а це вже має багато далеких міжнародних наслідків", - зазначив радник голови МВС.

Війна в Україні

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Збройні Сили України, як тільки у них буде така можливість, завдадуть удару по Кримському мосту в захопленому Криму.

Як повідомляв Главред, 24 травня радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що росіяни у Сєвєродонецьку хочуть зробити "новий Маріуполь". За його словами, противник має перевагу в артилерії і авіації в Сєвєродонецьку. Однак у Лисичанську та Сєвєродонецьку ситуація загалом керована.

Вже наступного дня Арестович заявив, що Україна програла російській армії за темпами.

В Американському інституті вивчення війни вважають, що наступ російських окупантів для захоплення Сєвєродонецька може початися найближчими днями. Армія РФ направить всі свої зусилля на відрізання двох основних магістралей в Сєвєродонецьк на Донбасі і штурм міста.

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