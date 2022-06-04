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Арестович назвав причину активізації російської авіації на Донбасі

4 червня 2022, 22:14

Активізація повітряних атак спостерігається через те, що загарбники просто не можуть прорвати позиції ЗСУ, каже Арестович.

Арестович
Арестович / УНІАН

Росія збільшила кількість повітряних атак по ключових українських вузлах постачання резервів на Донбасі через провал наземного наступу. Про це сказав радник глави Офісу президента Олексій Арестовича в ефірі Фейгін LIVE.

"Якщо заробили точково і заробила авіація, це означає, що вони вперлися і не просто так, а тому що Україна підтягнула резерви. Вони били по містах, які є вузлами, через які йдуть резерви. І пішла робота по передньому краю", - розповів Арестович.

За його словами, така активізація повітряних атак спостерігається через те, що загарбники просто не можуть прорвати позиції ЗСУ і зірвати поставки за допомогою наземного наступу.

"Якщо подивитися динаміку, то вони стали всюди, крім Сєвєродонецька і лиману", - додав Арестович.

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ВСУ кришать авіацію окупантів

У вівторок, 31 травня, в Харківській області бійці 93-ї окремої механізованої бригади знищили ворожий вертоліт Ка-52.

Розвідувально-ударний вертоліт. Заявлено, що здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Вартість одного вертольота - близько $10 мільйонів.

Нагадаємо, раніше підрозділами протиповітряної оборони був збитий ворожий вертоліт Ка-52, крилата ракета і БпЛА типу "Орлан-10".

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