Арестович назвав причину активізації російської авіації на Донбасі

Активізація повітряних атак спостерігається через те, що загарбники просто не можуть прорвати позиції ЗСУ, каже Арестович.
Росія збільшила кількість повітряних атак по ключових українських вузлах постачання резервів на Донбасі через провал наземного наступу. Про це сказав радник глави Офісу президента Олексій Арестовича в ефірі Фейгін LIVE.
"Якщо заробили точково і заробила авіація, це означає, що вони вперлися і не просто так, а тому що Україна підтягнула резерви. Вони били по містах, які є вузлами, через які йдуть резерви. І пішла робота по передньому краю", - розповів Арестович.
За його словами, така активізація повітряних атак спостерігається через те, що загарбники просто не можуть прорвати позиції ЗСУ і зірвати поставки за допомогою наземного наступу.
"Якщо подивитися динаміку, то вони стали всюди, крім Сєвєродонецька і лиману", - додав Арестович.
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ВСУ кришать авіацію окупантів
У вівторок, 31 травня, в Харківській області бійці 93-ї окремої механізованої бригади знищили ворожий вертоліт Ка-52.
Розвідувально-ударний вертоліт. Заявлено, що здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.
Вартість одного вертольота - близько $10 мільйонів.
Нагадаємо, раніше підрозділами протиповітряної оборони був збитий ворожий вертоліт Ка-52, крилата ракета і БпЛА типу "Орлан-10".
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