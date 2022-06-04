Йде потужна битва: окупанти запустили Точку-У по чотирьох містах на Донбасі

Точка-У / Генштаб

Окупанти обстріляли чотири міста Донецької та Луганської областей за допомогою ракетного комплексу Точка-У.

Як повідомляє Генштаб, російські військові атакували за допомогою ракетного комплексу Точка-У біля районів Бахмута, Краматорська, Костянтинівки та Лисичанська.

Також загарбники завдали ракетно-авіаційні удари по містах Слов'янськ і Соледар.

"На Донецькому напрямку окупанти намагаються стримати захисників і захисниць України шляхом порушення системи логістичного забезпечення. Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк", - сказано в повідомленні Генштабу.

Точка-У - це тактичний ракетний комплекс. Він має істотний недолік - малу дальність стрільби - 15-120 км. Комплекс використовує ракети з боєголовками масою 482 кг.

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Війна в Україні

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Збройні Сили України, як тільки у них буде така можливість, завдадуть удару по Кримському мосту в захопленому Криму.

Як повідомляв Главред, 24 травня радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що росіяни у Сєвєродонецьку хочуть зробити "новий Маріуполь". За його словами, противник має перевагу в артилерії і авіації в Сєвєродонецьку. Однак у Лисичанську та Сєвєродонецьку ситуація загалом керована.

Вже наступного дня Арестович заявив, що Україна програла російській армії за темпами.

В Американському інституті вивчення війни вважають, що наступ російських окупантів для захоплення Сєвєродонецька може початися найближчими днями. Армія РФ направить всі свої зусилля на відрізання двох основних магістралей в Сєвєродонецьк на Донбасі і штурм міста.

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