УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Йде потужна битва: окупанти запустили Точку-У по чотирьох містах на Донбасі

4 червня 2022, 20:38

Окупанти завдали ракетно-авіаційні удари по містах Слов'янськ та Соледар.

Точка-У, ВСУ
Точка-У / Генштаб

Окупанти обстріляли чотири міста Донецької та Луганської областей за допомогою ракетного комплексу Точка-У.

Як повідомляє Генштаб, російські військові атакували за допомогою ракетного комплексу Точка-У біля районів Бахмута, Краматорська, Костянтинівки та Лисичанська.

Також загарбники завдали ракетно-авіаційні удари по містах Слов'янськ і Соледар.

"На Донецькому напрямку окупанти намагаються стримати захисників і захисниць України шляхом порушення системи логістичного забезпечення. Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк", - сказано в повідомленні Генштабу.

Точка-У - це тактичний ракетний комплекс. Він має істотний недолік - малу дальність стрільби - 15-120 км. Комплекс використовує ракети з боєголовками масою 482 кг.

читайте такожУ липні ЗСУ підуть у контрнаступ: Арестович дав новий прогноз щодо війни

Війна в Україні

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Збройні Сили України, як тільки у них буде така можливість, завдадуть удару по Кримському мосту в захопленому Криму.

Як повідомляв Главред, 24 травня радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що росіяни у Сєвєродонецьку хочуть зробити "новий Маріуполь". За його словами, противник має перевагу в артилерії і авіації в Сєвєродонецьку. Однак у Лисичанську та Сєвєродонецьку ситуація загалом керована.

Вже наступного дня Арестович заявив, що Україна програла російській армії за темпами.

В Американському інституті вивчення війни вважають, що наступ російських окупантів для захоплення Сєвєродонецька може початися найближчими днями. Армія РФ направить всі свої зусилля на відрізання двох основних магістралей в Сєвєродонецьк на Донбасі і штурм міста.

Читайте також:

війна в Україні Точка-У Генштаб ЗСУ війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:38

Йде потужна битва: окупанти запустили Точку-У по чотирьох містах на Донбасі

20:24

Резніков спрогнозував, коли завершиться війнаВідео

20:16

У липні ЗСУ підуть у контрнаступ: Арестович дав новий прогноз щодо війниВідео

20:10

Прикмети на 6 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:05

У розвідці США визнали, що сіли в калюжу і недооцінили бойову майстерність ЗСУ - Associated Press

Реклама
19:59

Жерар Піке зраджував Шакірі з мамою свого одноклубника - співачка підтвердила розставання

19:48

Горіли в небі: ЗСУ на Донбасі знищили вертоліт окупантів РФВідео

19:24

"Просять Путіна повернутися додому": бойовики з "ДНР" плачуться через потужну атаку ЗСУ під ХерсономВідео

19:13

Не дають провести "референдум на Херсонщині": ЗСУ контратакували рашистів на двох напрямкахВідео

18:45

Не прокол, а раціоналізм: навіщо Зеленський дав громадянство НевзоровуПогляд

18:37

"Станеш добривом": мешканці Запоріжжя оприлюднили звернення до рашистів

18:37

Там 60 дітей ховалися: люта реакція Зеленського на обстріл Святогірської лавриВідео

18:32

Втомився від війни: Максим Галкін повернувся до "нормального" життяВідео

18:11

Україна провела обмін тілами загиблих військових з РФВідео

17:59

Російські військові хочуть ліквідувати Путіна, інсценувавши його серцевий напад - The SunВідео

17:54

"Це Росія принижує себе": Кулеба чітко дав відповідь МакронуВідео

17:26

Підвищення пенсій у липні може зірватися: у Мінсоцполітики назвали причину

17:15

Величезний стовп диму піднявся в небо: окупанти обстріляли Миколаїв - перші подробиціВідео

17:11

Наталія Валевська розлучилася з чоловіком після 18 років шлюбу

16:59

Путінського холуя Пєвцова в жіночій в'язниці мало не вбило

Реклама
16:54

"Феєрверк з другої армії світу": українські військові "підсмажили" техніку з окупантамиВідео

16:45

Сумська гнівно відреагувала на українське громадянство Невзорова: "це як плюнути в обличчя!"

16:19

У футболці і джинсах: колишня прессекретар Зеленського Мендель вийшла заміж і похвалилася обручкоюВідео

16:01

"Переходимо на підніжний корм": зарослий Агутін здивував несподіваним визнанням

16:01

ЗСУ збили російський безпілотник за 7 млн доларівВідео

15:53

Багато загиблих і поранених: окупанти обстріляли житловий район МиколаєваВідео

15:32

Їхали з ранами: 8-річному автору "Маріупольського щоденника" вдалося з родиною врятуватися від окупантів

15:20

На Донеччині ЗСУ відправили у пекло загін окупантів з Туви та підрозділи РосгвардіїВідео

15:18

Прикмети на 5 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:13

Найпростіший і дуже легкий літній салат: рецепт за 5 хвилинВідео

15:04

"Пришвидшить нашу перемогу": Стефанчук попросив у Німеччини підводні човни

14:45

Не захопив Україну, але добив Росію: чого домігся Путін за сто днів війниПогляд

14:39

США і Європа обговорюють план з припинення війни в Україні - CNN

14:27

Жураковська закликала викорінити російську культуру в Україні, згадавши "зарозумілу харю" Безрукова

14:25

Щодня потрібно вбивати 1000 окупантів, тоді станеться перелом у війні - експертВідео

13:53

Як такого паспорта поки немає: Невзоров розповів, як отримав українське громадянствоВідео

13:38

"Дон-дон, порахуй своїх бійців у Сєвєродонецьку": Гайдай відреагував на "казки" КадироваВідео

13:03

У Росії чоловік підпалив будівлю Росгвардії: горіла яскравим полум'ямВідео

13:03

Українці спалили новітній російський танк, з якого на Харківщині розстрілювали мирних жителів

13:00

Гороскоп на завтра 5 червня 2022: Ракам - розчарування, Дівам - важливі звістки, Рибам - заздрісникиВідео

Реклама
12:48

Спецпризначенці знайшли, артилерія знищила: ліквідація новітньої станції зв'язку армії РФ потрапила на відеоВідео

12:38

Гороскоп на сьогодні, 4 червня 2022: Левам – везіння, Дівам – інтриги, Скорпіонам - витратиВідео

12:23

У США генерал закликав Захід швидше слати винищувачі в УкраїнуВідео

12:19

На Луганщині ВСУ ліквідували рашистів, які вчиняли звірства на КиївщиніВідео

12:15

Успенську хочуть запроторити за ґрати на три роки за неадекватний вчинок

11:53

"Щоб боялися": дружина рашиста радить пристрелити військового РФ, щоб поліпшити дисциплінуВідео

11:43

Україна повільно, але впевнено переходить на західну важку зброю - Financial TimesВідео

11:35

Жданов попередив, що Лукашенко може піти війною на Україну: "петлятиме до останнього"Відео

10:48

Окупанти вбили українського чемпіона зі стрільби з лука: вдома на нього чекали троє дітейВідео

10:47

ЗСУ знищили спостережний пункт ворога на Запоріжжі: вибухнули два склади окупантівВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти