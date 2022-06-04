УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Горіли в небі: ЗСУ на Донбасі знищили вертоліт окупантів РФ

4 червня 2022, 19:48

Вертоліт дуже швидко падає та загоряється після удару об землю.

вертоліт
Вертоліт окупантів / скріншот

Українські воїни знищують російську авіацію на полі бою. Цього разу українські воїни "приземлили" ворожий вертоліт.

Як повідомляють в оперативному командуванні Північ, він долітався на Донбасі, де зараз йдуть важкі бої.

"Ще один ворожий вертоліт знайшов останній притулок на Донбасі! Вірте в наших воїнів! Вірте в ЗСУ!",- зазначили українські воїни.

На відео видно, як українські воїни підбивають російський вертоліт. На жаль, розрізнити який саме, не представляється можливим.

Вертоліт дуже швидко падає та загоряється після удару об землю.

Судячи з оприлюднених кадрів, екіпаж підбитого вертольота катапультуватися не встиг.

ВСУ кришать авіацію окупантів

У вівторок, 31 травня, в Харківській області бійці 93-ї окремої механізованої бригади знищили ворожий вертоліт Ка-52.

Розвідувально-ударний вертоліт. Заявлено, що здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Вартість одного вертольота - близько $10 мільйонів.

Нагадаємо, раніше підрозділами протиповітряної оборони був збитий ворожий вертоліт Ка-52, крилата ракета і БпЛА типу "Орлан-10".

читайте такожЗСУ розбили Виставковий вертоліт РФ Мі - 28-один з найдорожчих у світі

Читайте також:

війна в Україні ЗСУ вертолеты війна на Донбасі війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:38

Йде потужна битва: окупанти запустили Точку-У по чотирьох містах на Донбасі

20:24

Резніков спрогнозував, коли завершиться війнаВідео

20:16

У липні ЗСУ підуть у контрнаступ: Арестович дав новий прогноз щодо війниВідео

20:10

Прикмети на 6 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:05

У розвідці США визнали, що сіли в калюжу і недооцінили бойову майстерність ЗСУ - Associated Press

Реклама
19:59

Жерар Піке зраджував Шакірі з мамою свого одноклубника - співачка підтвердила розставання

19:48

Горіли в небі: ЗСУ на Донбасі знищили вертоліт окупантів РФВідео

19:24

"Просять Путіна повернутися додому": бойовики з "ДНР" плачуться через потужну атаку ЗСУ під ХерсономВідео

19:13

Не дають провести "референдум на Херсонщині": ЗСУ контратакували рашистів на двох напрямкахВідео

18:45

Не прокол, а раціоналізм: навіщо Зеленський дав громадянство НевзоровуПогляд

18:37

"Станеш добривом": мешканці Запоріжжя оприлюднили звернення до рашистів

18:37

Там 60 дітей ховалися: люта реакція Зеленського на обстріл Святогірської лавриВідео

18:32

Втомився від війни: Максим Галкін повернувся до "нормального" життяВідео

18:11

Україна провела обмін тілами загиблих військових з РФВідео

17:59

Російські військові хочуть ліквідувати Путіна, інсценувавши його серцевий напад - The SunВідео

17:54

"Це Росія принижує себе": Кулеба чітко дав відповідь МакронуВідео

17:26

Підвищення пенсій у липні може зірватися: у Мінсоцполітики назвали причину

17:15

Величезний стовп диму піднявся в небо: окупанти обстріляли Миколаїв - перші подробиціВідео

17:11

Наталія Валевська розлучилася з чоловіком після 18 років шлюбу

16:59

Путінського холуя Пєвцова в жіночій в'язниці мало не вбило

Реклама
16:54

"Феєрверк з другої армії світу": українські військові "підсмажили" техніку з окупантамиВідео

16:45

Сумська гнівно відреагувала на українське громадянство Невзорова: "це як плюнути в обличчя!"

16:19

У футболці і джинсах: колишня прессекретар Зеленського Мендель вийшла заміж і похвалилася обручкоюВідео

16:01

"Переходимо на підніжний корм": зарослий Агутін здивував несподіваним визнанням

16:01

ЗСУ збили російський безпілотник за 7 млн доларівВідео

15:53

Багато загиблих і поранених: окупанти обстріляли житловий район МиколаєваВідео

15:32

Їхали з ранами: 8-річному автору "Маріупольського щоденника" вдалося з родиною врятуватися від окупантів

15:20

На Донеччині ЗСУ відправили у пекло загін окупантів з Туви та підрозділи РосгвардіїВідео

15:18

Прикмети на 5 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:13

Найпростіший і дуже легкий літній салат: рецепт за 5 хвилинВідео

15:04

"Пришвидшить нашу перемогу": Стефанчук попросив у Німеччини підводні човни

14:45

Не захопив Україну, але добив Росію: чого домігся Путін за сто днів війниПогляд

14:39

США і Європа обговорюють план з припинення війни в Україні - CNN

14:27

Жураковська закликала викорінити російську культуру в Україні, згадавши "зарозумілу харю" Безрукова

14:25

Щодня потрібно вбивати 1000 окупантів, тоді станеться перелом у війні - експертВідео

13:53

Як такого паспорта поки немає: Невзоров розповів, як отримав українське громадянствоВідео

13:38

"Дон-дон, порахуй своїх бійців у Сєвєродонецьку": Гайдай відреагував на "казки" КадироваВідео

13:03

У Росії чоловік підпалив будівлю Росгвардії: горіла яскравим полум'ямВідео

13:03

Українці спалили новітній російський танк, з якого на Харківщині розстрілювали мирних жителів

13:00

Гороскоп на завтра 5 червня 2022: Ракам - розчарування, Дівам - важливі звістки, Рибам - заздрісникиВідео

Реклама
12:48

Спецпризначенці знайшли, артилерія знищила: ліквідація новітньої станції зв'язку армії РФ потрапила на відеоВідео

12:38

Гороскоп на сьогодні, 4 червня 2022: Левам – везіння, Дівам – інтриги, Скорпіонам - витратиВідео

12:23

У США генерал закликав Захід швидше слати винищувачі в УкраїнуВідео

12:19

На Луганщині ВСУ ліквідували рашистів, які вчиняли звірства на КиївщиніВідео

12:15

Успенську хочуть запроторити за ґрати на три роки за неадекватний вчинок

11:53

"Щоб боялися": дружина рашиста радить пристрелити військового РФ, щоб поліпшити дисциплінуВідео

11:43

Україна повільно, але впевнено переходить на західну важку зброю - Financial TimesВідео

11:35

Жданов попередив, що Лукашенко може піти війною на Україну: "петлятиме до останнього"Відео

10:48

Окупанти вбили українського чемпіона зі стрільби з лука: вдома на нього чекали троє дітейВідео

10:47

ЗСУ знищили спостережний пункт ворога на Запоріжжі: вибухнули два склади окупантівВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти