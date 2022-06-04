Горіли в небі: ЗСУ на Донбасі знищили вертоліт окупантів РФ

Вертоліт окупантів / скріншот

Українські воїни знищують російську авіацію на полі бою. Цього разу українські воїни "приземлили" ворожий вертоліт.

Як повідомляють в оперативному командуванні Північ, він долітався на Донбасі, де зараз йдуть важкі бої.

"Ще один ворожий вертоліт знайшов останній притулок на Донбасі! Вірте в наших воїнів! Вірте в ЗСУ!",- зазначили українські воїни.

На відео видно, як українські воїни підбивають російський вертоліт. На жаль, розрізнити який саме, не представляється можливим.

Вертоліт дуже швидко падає та загоряється після удару об землю.

Судячи з оприлюднених кадрів, екіпаж підбитого вертольота катапультуватися не встиг.

ВСУ кришать авіацію окупантів

У вівторок, 31 травня, в Харківській області бійці 93-ї окремої механізованої бригади знищили ворожий вертоліт Ка-52.

Розвідувально-ударний вертоліт. Заявлено, що здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Вартість одного вертольота - близько $10 мільйонів.

Нагадаємо, раніше підрозділами протиповітряної оборони був збитий ворожий вертоліт Ка-52, крилата ракета і БпЛА типу "Орлан-10".

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