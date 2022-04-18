У "ДНР" мобілізують артистів філармонії та відправляють на фронт - журналіст

У " ДНР " на війну відправляють вже з філармонії

В окупованому Донецьку обманом мобілізували до лав підконтрольної РФ так званої "армії ДНР" музикантів місцевої філармонії, розповів журналіст Денис Казанський.

За словами Казанського, музикантів філармонії запросили нібито для зйомок сюжету на ТБ. А на місці оголосили, що вони будуть негайно відправлені на фронт. Незабаром музикантів без будь-якої підготовки кинули під Маріуполь, де використовували фактично в якості приманки для виявлення вогневих точок захисників міста.

В таких умовах більшість музикантів вже загинуло. Точно відомо, що серед загиблих виявився відомий джазовий виконавець Микола Звягінцев. Про його загибель раніше повідомляли російські ЗМІ.

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Звягінцев був артистом концертного оркестру духових інструментів та ансамблю Септет-Джаз. Військового вишколу у нього не було абсолютно й по суті російські маріонетки з "ДНР" використовували музикантів як "гарматне м'ясо". У 38-річного Звягінцева залишилася дружина і однорічна дочка.

За даними місцевих жителів, з філармонії обманом насильно відправили на фронт 55 музикантів. Їх кинули на першу лінію бою.

Як пишуть місцеві жителі в коментарях, цей випадок не поодинокий. Точно також в " ДНР " надійшли і з іншими артистами – з Донецької опери, а також з цирку.

"У соцмережах у людей шок, навіть любителі росіюшки розуміють, що музикантів просто безжально відправили "на м'ясо", - додав Казанський.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що схвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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