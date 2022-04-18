"Котел" і знищення ЗСУ: інсайдер розкрив плани Кремля у війні з Україною

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Для президента РФ Володимира Путіна єдиний можливий варіант завершення війни - це капітуляція Києва, заявив директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський.

"Що стосується жертв серед цивільних, знищення міст та інших злочинів, то прямо заявляють - в цьому всьому винна сама Україна, тому що замість того, щоб погодитися на капітуляцію, вона не здається, і це її проблема. Всі ці жертви - це наслідок опору українців. Така жорстка парадигма у них в умах. У Кремлі ніхто у відкриту не виступає за мир, навіть не сподівайтеся", - підкреслив він в інтерв'ю Фактам.

Експерт упевнений в тому, що для Росії переговори про мир — це фактично обговорення певної капітуляції України.

"Для них можливий єдиний результат - перемога. Хоча, аналізуючи свій військовий потенціал, вони усвідомлюють, що Київ зараз захопити не вдасться, тому трохи зменшили апетити. Зараз в Кремлі хочуть визнання "ДНР" і "ЛНР" в межах адміністративних областей і російський контроль півдня, хоча б Херсон і блокування портів. Звичайно, є бажання захопити Одесу, але на неї піти вони зможуть тільки після того, як, по-перше, захоплять Маріуполь, по-друге, Донецьку і Луганську область. Де сподіваються, що зможуть зробити котел для наших військ, а потім знищити. Наступною має бути Одеса. В принципі, плани змінилися лише в контексті того, що Київ повністю випав з бажаних цілей. Аналогічна ситуація і по Харкову, хоча поки вони не відвели звідти війська", - додав Несходовський.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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