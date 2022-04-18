"Котел" і знищення ЗСУ: інсайдер розкрив плани Кремля у війні з Україною

Для Росії переговори про мир — це фактично обговорення певної капітуляції України.
Для президента РФ Володимира Путіна єдиний можливий варіант завершення війни - це капітуляція Києва, заявив директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський.
"Що стосується жертв серед цивільних, знищення міст та інших злочинів, то прямо заявляють - в цьому всьому винна сама Україна, тому що замість того, щоб погодитися на капітуляцію, вона не здається, і це її проблема. Всі ці жертви - це наслідок опору українців. Така жорстка парадигма у них в умах. У Кремлі ніхто у відкриту не виступає за мир, навіть не сподівайтеся", - підкреслив він в інтерв'ю Фактам.
Експерт упевнений в тому, що для Росії переговори про мир — це фактично обговорення певної капітуляції України.
"Для них можливий єдиний результат - перемога. Хоча, аналізуючи свій військовий потенціал, вони усвідомлюють, що Київ зараз захопити не вдасться, тому трохи зменшили апетити. Зараз в Кремлі хочуть визнання "ДНР" і "ЛНР" в межах адміністративних областей і російський контроль півдня, хоча б Херсон і блокування портів. Звичайно, є бажання захопити Одесу, але на неї піти вони зможуть тільки після того, як, по-перше, захоплять Маріуполь, по-друге, Донецьку і Луганську область. Де сподіваються, що зможуть зробити котел для наших військ, а потім знищити. Наступною має бути Одеса. В принципі, плани змінилися лише в контексті того, що Київ повністю випав з бажаних цілей. Аналогічна ситуація і по Харкову, хоча поки вони не відвели звідти війська", - додав Несходовський.
читайте такожПутін взяв у заручники родичів своїх наближених: інсайдер про розбірки в Кремлі
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
Читайте ще:
- Уральських танкістів спалили разом з технікою: ЗСУ рознесли колону орків на Чернігівщині
- Розвідка боєм нарвалася на потужний вогонь ЗСУ: під Херсоном знищили техніку РФ з піхотою
- Потужний удар ЗСУ: на Донбасі знищили 46 одиниць техніки і 2 ракети РФ