Українська розвідка назвала нове місто, в районі якого окупанти готують головний удар

Війна в Україні / Главред

Незважаючи на відступ з північного сходу України, ворог концентрує свої сили на Донбасі і півдні, готуючи головний удар по українським воїнам в районі міста Ізюм.

Як заявив начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов, українські захисники готові до такого розвитку подій і дадуть гідну відсіч загарбникам.

За його словами, не можна розділяти нинішнє військове протистояння з Росією на етапи або стадії. Окупанти просто змінюють тактику в різних місцях наступу.

"Чим відрізняється тактика, яку вони зараз застосовують, порівняно з першими днями війни? Відповідь проста: вони почали концентрувати зусилля на певних для них ділянках прориву. Основним напрямком зараз є атака з міста Ізюм. Це найголовніша точка, в якій вони максимально концентруються і будуть намагатися далі наступати", – зазначив глава ГУР.

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Битва України і Росії за Донбас

У США зробили прогноз про наступ Росії на Донбас вже в найближчі дні. Американці вважають, що в регіоні очікуються запеклі наземні бої. Вашингтон у зв'язку з цим проводить роботи із Заходом щодо прискорення поставок зброї силам оборони України.

Координатор групи Інформаційний спротив Костянтин Машовець заявив, що армія України провела тактичну контратаку на ділянці між Святогірськом і Кремінною на Донбасі. Військам вдалося відкинути ворога в районі Кремінна-Рубіжне. Крім того, їм вдалося створити загрозу лівому флангу Ізюмського угруповання противника, просунувшись у бік річки Оскол.

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр розповіла про те, що окупанти Росії продовжують стягувати війська і техніку на Донбасі. Але вони не можуть організувати наступ. Ворожі атаки блокують ЗСУ, які ведуть потужне стримування ворога.

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