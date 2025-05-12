РФ готує масовану атаку: експерт попередив про загрозу удару 'Орєшніком'

Гетьман закликав не ігнорувати повітряні тривоги.

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Росія готує масштабний удар із можливим залученням "Орєшніка" / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ, Главред

Ключові тези Гетьмана:

РФ може готувати масований удар по Україні

Атака, ймовірно, буде спрямована вглиб території

Є загроза запуску ракети "Орєшнік"

Росія, ймовірно, готує масовану повітряну атаку по Україні із застосуванням дронів-камікадзе, крилатих і балістичних ракет. Завдати удару ворог може вглиб України. Про це попередив військовий оглядач, майор запасу Олексій Гетьман в ефірі КИЇВ24.

"Є інформація про те, що росіяни найближчим часом можуть завдати потужного удару. Таке, що вони робили вже багато разів - багато дронів, ракет крилатих і балістичних. Атака вглиб території нашої країни, тобто не по прикордонних областях", - розповів він. відео дня

Гетьман зазначив, що з’явилися тривожні сигнали, зокрема попередження для американських дипломатів. Особливою загрозою є можливий запуск балістичної ракети "Орешнік" на тлі закриття повітряного простору над полігоном Капустин Яр у РФ. Водночас він уточнив, що закриття повітряного простору не завжди означає підготовку до удару — це може бути пов’язано і з навчаннями.

"Зараз не час ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Усі попередження потрібно сприймати максимально серйозно", - закликав Гетьман.

Час підльоту міжконтинентальної балістичної ракети / Інфографіка: Главред

Загроза удару Орєшніком по Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, у районі полігону "Капустін Яр" у Росії з 6:00 12 травня до 4:00 13 травня буде закрито повітряний простір — це може свідчити про підготовку до запуску ракети "Орєшнік". Про це повідомив російський NOTAM-центр, на що звернули увагу аналітики Aeris Rimor. Закриття повітряного простору вказує на можливі ракетні випробування, хоча запуск не є гарантованим.

Військовий аналітик Денис Попович підтвердив, що закриття повітряного простору над полігоном "Капустін Яр" може свідчити про підготовку до запуску балістичної ракети "Орєшнік" по Україні. Ймовірність удару, за його словами, "50 на 50".

Крім цього, військовий оглядач Олександр Коваленко заявив, що паради та погрози запуском ракети "Орєшнік" допомагають Путіну підтримувати ілюзію сили армії. Насправді "Орєшнік" — законсервований і нерентабельний проєкт, а бойова частина ракети — слабша за "Іскандер".

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Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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