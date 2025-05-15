Перед переговорами в Туреччині РФ запустила по Україні понад сотню дронів

Коротко:
- Окупанти запустили по Україні 110 дронів
- Понад 60 Шахедів було збито
- Унаслідок атаки постраждали п'ять областей
15 травня російська окупаційна армія атакувала Україну 110-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Вибухи прогриміли в п'яти областях України.
Як повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram, 91 дрон не долетів до цілі.
Крім того, 62 ударних БпЛА типу Shahed було збито на сході, півночі, заході та в центрі країни. 29 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачено (без негативних наслідків).
Унаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Київщина та Івано-Франківщина.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Про вибухи в Луцьку повідомив мер міста Ігор Поліщук близько шостої години ранку в четвер.
"У результаті атаки трьох БПЛА загиблих і постраждалих немає", - написав він о восьмій годині ранку.
Вранці 15 травня в Івано-Франківську та області також пролунала серія вибухів. Регіон був під атакою дронів. Пізніше мер міста Руслан Марцінків повідомив, що завдяки роботі ППО цивільна інфраструктура не постраждала. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.
У ДСНС додали, що рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок російської атаки на Івано-Франківську область.
"15 травня вранці внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на одному з об'єктів області. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини
Як писав Главред, у ніч з 11 на 12 травня Сили оборони України успішно відбили масовану атаку російських безпілотників, збивши 55 ударних дронів типу Shahed та інших моделей.
Військовий оглядач, майор запасу Олексій Гетьман заявив, що Росія, ймовірно, готує масовану повітряну атаку по Україні із застосуванням дронів-камікадзе, крилатих і балістичних ракет. Завдати удару ворог може вглиб України.
Раніше в Києві прогриміли вибухи: спалахнули пожежі, є жертви та постраждалі. Унаслідок ворожих обстрілів у столиці двоє людей загинули, п'ятеро - травмовані, з них четверо дітей.
У ніч на 5 травня в Конотопі Сумської області також прогриміли вибухи. Російські окупаційні війська завдали по місту комбінованого ракетно-дронового удару.
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