Територіальні поступки, Крим і Путін: Трамп зробив низку резонансних заяв

Найближчі дні будуть дуже важливими для врегулювання війни Росії та України, сказав Дональд Трамп.

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Трамп закликав Путіна "зупинитися", але, як і раніше, не наважується на жорстку критику / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Головні заяви Трампа:

Крим буде важко повернути

Удари Росії по Україні шкодять переемовинам

Вихід США з перемовин краще обговорювати за 2 тижні

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зробив низку заяв щодо російсько-української війни. Політик заявив, що найближчі дні будуть дуже важливими для врегулювання, прокоментував обстріли окупантами українських міст 24 лютого, висловився щодо так званих територіальних поступок, Криму та можливості виходу Вашингтона з переговорного процесу.

Главред зібрав для вас ключові заяви американського глави держави.

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США чинять великий тиск на Росію - Трамп

Під час бесіди з журналістами в четвер, 24 квітня, Трамп сказав, що тривають зустрічі, а найближчі дні будуть дуже важливими.

"Найближчі дні будуть дуже важливими. У нас зараз проходять зустрічі", - сказав Трамп у Білому домі.

За його словами, Вашингтон чинить серйозний тиск на Кремль.

"Я чиню великий тиск. Ви навіть не уявляєте, який тиск я чиню на Росію", - каже американський президент.

На які "поступки" пішла б Росія

Як стверджує Трамп, що, мовляв, великою поступкою Москви стала б відмова від окупації всієї України.

"Закінчити війну, відмовитися від того, щоб захопити всю країну. Це великі поступки", - каже президент США.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Крим буде повернути дуже важко - Трамп

Крім того, Трамп вважає, що це нібито Київ "віддав" Крим (який окупувала Росія 2014 року, - ред.) і тепер його "буде важко" повернути.

"Крим було передано за президента (США) Барака Хусейна Обами, це нічого зі мною не має спільного. Вони ухвалили рішення. Не було пострілів, вони просто передали його. Тепер вони кажуть, можете повернути? Я думаю, це буде дуже важко зробити", - заявив Трамп.

"Ми в розпалі перемовин, а Путін випустив ракети"

Сильні обстріли Києва, Харкова та інших українських міст 24 квітня Трамп прокоментував так:

"Мені не сподобався минулий вечір. Я не був задоволений цим. Ми в розпал мирних перемовин, а ракети були випущені. І я був незадоволений цим. Ось що я мав на увазі", - сказав Трамп, пояснюючи свій пост, у якому він закликав Путіна зупинитися.

"Територіальні поступки" України

Також журналіст запитав у Трампа, чи згоден він із тим, що Україна нібито має віддати частину своєї території "в обмін" на мир. На що Трамп відповів щось неконкретне.

"Ну, це залежить від того, яку територію. Вони воюють, вони втратили багато території. Ми зробимо все можливе. Працюючи з Україною, ми зробимо все можливе. Але вони втратили багато території", - зазначив глава Білого дому.

Можливий вихід США з перемовин

За словами Трампа, це питання, можливо, можна буде обговорювати через 2 тижні.

"Питання про вихід США з перемовин щодо України в разі відсутності домовленостей треба ставити "через два тижні", - наголосив Дональд Трамп.

"Мирний план" Трампа - головні новини за темою:

Як повідомляв Главред, зустріч глав МЗС України, США, Франції та Британії, яка була запланована на 23 квітня, не відбулася. Напередодні західні ЗМІ писали, що в рамках перемовин Вашингтон мав запропонувати Україні заморозити війну і визнати Крим "російським". Зеленський відкинув такі "умови" ще до офіційної зустрічі.

Трамп у відповідь розкритикував Зеленського: за словами президента США, позиція українського гаранта, мовляв, серйозно шкодить переговорному процесу. Як сказав Трамп, Україну нібито не змушують визнати Крим "територією РФ".

США вимагатимуть від Росії відмовитися від так званої демілітаризації України, повернути Запорізьку АЕС і вивести війська з Харківської області, написали журналісти Bloomberg. Як вважають у виданні, це сигнал про те, що Вашингтон чинитиме тиск не лише на Київ, а й Москву.

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