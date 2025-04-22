Відмова від Криму та НАТО, нейтральний статус ЗАЕС: Зеленський зробив гучні заяви

Президент України прокоментував "мирні" пропозиції США та позицію Києва щодо них.

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Зеленський прокоментував мирний план США / Колаж: Главред, фото: ОП, 4 окрема танкова бригада

США наполягають на припиненні вогню, територіальних поступках та навіть відмові України від вступу в НАТО. Президент України Володимир Зеленський відповів на важливі питання під час брифінгу.

Передача Криму Росії

Президент наголосив на тому, що Україні не визнає юридично окупацію Криму.

"Нема про що говорити. Це поза нашою Конституцією. Це наша територія, територія народу України", - наголосив він.

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Він додав, що розмови про Крим та суверенні українські території говорять про те, що швидко домовитись не вийде, бо РФ лише хоче затягнути цю війну. Зеленський переконаний, що з Путіним неможливо домовитись без тиску. В першу чергу цей тиск має бути з боку США.

"Такі сигнали звучать, і ми знаємо, де вони звучать", - сказав він.

Нейтральний статус ЗАЕС

Зеленський переконаний, що сил США буде недостатньо на Запорізькій АЕС, адже вона не працюватиме без українського технічного складу.

До того ж важливим залишається питання про те, що буде з містом Енергодар та чи будуть у безпеці українські громадяни, які працюватимуть на ЗАЕС. Відкритим залишається питання про доступ до води для станції.

"Якщо ця станція сьогодні конкретно під руськими, а завтра може бути під американцями, а все інше - що з людьми? Якщо американці будуть з нами, і руські вийшли, американці з нами, і ми відновлюємо це разом, і заробляємо гроші на електриці тощо, - я думаю, що це нормально. Але я жодного разу не чув таку (пропозицію - ред.) офіційно", - наголосив Зеленський.

Нині ще не було жодної офіційної пропозиції від США щодо майбутнього ЗАЕС, все лише на рівні чуток та різних повідомлень.

"Україна не проти партнерства з Америкою в тому чи іншому напрямку, відновлення роботи будь-якої інфраструктури, будь-якого підприємства. Чому ні?" - сказав Зеленський.

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