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РФ готується до затяжної війни і шукає нові точки для ракетних ударів – Міноборони

24 травня 2022, 21:39

Зараз триває найактивніша фаза війни, і результати протистояння на фронті визначать долю України, кажуть у МОУ.

РФ готується до затяжної війни і шукає нові точки для ракетних ударів – Міноборони/ Reuters, УНІАН

Росія готується до ведення довготривалої війни проти України. На це вказують дії армії країни-агресорки на фронті.

Зараз відбувається найактивніша фаза повномасштабної агресії РФ проти нашої держави. Про це заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник в ефірі національного телемарафону.

"Загалом дії російської армії говорять про те, що Росія здійснює підготовку до довготривалої військової операції", – зазначив він.

За словами речника Міноборони, ситуація на фронті зараз дуже складна, а результати протистояння визначатимуть долю України.

Він розповів, що російські загарбники дуже активно себе поводять у Донецькому операційному районі й на Слов’янському напрямку – там окупанти практично цілодобово б’ють артилерією, авіацією, обстрілюють житлові квартали.

"Також Росія зараз шукає певні нові рубежі, звідки і куди вона може завдавати ракетних і бомбових ударів, в тому числі з території Білорусі і з території Криму. Ці важкі бої, які зараз тривають на сході, власне і стануть підсумком цієї війни", – сказав він.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі російські загарбники намагаються масово наступати на різних напрямках. Зокрема, росіяни хочуть прорвати оборону захисників України і вийти на адміністративні кордони Луганської області.

Нагадаємо, раніше в МВС розповіли, що війна в Україні переходить у затяжну фазу, попереду нас чекає дуже важкий місяць битви за Донбас. Бойові дії у нашій державі можуть затягнутися на місяці, заявив радник голови МВС України Вадим Денисенко.

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