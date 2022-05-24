Хочуть прорватися до низки міст і зайняти Луганщину: окупанти масово наступають на Донбасі – Генштаб

Окупанти масово наступають на Донбасі – Генштаб/ Reuters

На Донбасі російські загарбники намагаються масово наступати на різних напрямках. Зокрема, росіяни хочуть прорвати оборону захисників України і вийти на адміністративні кордони Луганської області.

Ворог на Сєверодонецькому напрямку намагається наступати у бік Сєвєродонецька, супроводжуючи просування військ вогнем артилерії. Там тривають важкі бойові дії. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у вечірньому зведенні за 24 травня.

На Бахмутському напрямку російські загарбники наступають в районах населених пунктів Липове і Білогорівка.

"На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти здійснювали удари штурмовою та армійською авіацією. Водночас, противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Піски і Мар’їнка", – йдеться у зведенні Генштабу.

Противник активізував ведення бойових дій на Лиманському напрямку. Загарбники намагаються наступати у бік міста Лиман, задіюючи також артилерію та авіацію.

читайте такожНацгвардієць взяв у полон начштабу танкового батальйону РФ і ледь не загинув, рятуючи підлеглихКрім цього, російські війська обстріляли артилерійським вогнем українських захисників в районі населеного пункту Циркуни на Харківщині. Також вони провели розвідку боєм у районі населеного пункту Пасіки, проте зазнали втрат і відійшли.

"На Донецькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури у населених пунктах Краматорськ, Лиман та Слов'янськ", – додають у Генштабі.

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Нагадаємо, раніше в МВС розповіли, що війна в Україні переходить у затяжну фазу, попереду нас чекає дуже важкий місяць битви за Донбас. Бойові дії у нашій державі можуть затягнутися на місяці, заявив радник голови МВС України Вадим Денисенко.

Раніше повідомляося, що боєць Нацгвардії України взяв у полон начштабу танкового батальйону РФ і ледь не загинув, рятуючи підлеглих. Штаб-сержант наказав своїм бійцям заховатися від обстрілів окупантів, а сам лишився на позиції, де отримав поранення.

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