Хочуть прорватися до низки міст і зайняти Луганщину: окупанти масово наступають на Донбасі – Генштаб

Найгарячіші бої на Сході України тривають біля Сєвєродонецька, Липового, Білогорівки та ще низки населених пунктів.
На Донбасі російські загарбники намагаються масово наступати на різних напрямках. Зокрема, росіяни хочуть прорвати оборону захисників України і вийти на адміністративні кордони Луганської області.
Ворог на Сєверодонецькому напрямку намагається наступати у бік Сєвєродонецька, супроводжуючи просування військ вогнем артилерії. Там тривають важкі бойові дії. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у вечірньому зведенні за 24 травня.
На Бахмутському напрямку російські загарбники наступають в районах населених пунктів Липове і Білогорівка.
"На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти здійснювали удари штурмовою та армійською авіацією. Водночас, противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Піски і Мар’їнка", – йдеться у зведенні Генштабу.
Противник активізував ведення бойових дій на Лиманському напрямку. Загарбники намагаються наступати у бік міста Лиман, задіюючи також артилерію та авіацію.
читайте такожНацгвардієць взяв у полон начштабу танкового батальйону РФ і ледь не загинув, рятуючи підлеглихКрім цього, російські війська обстріляли артилерійським вогнем українських захисників в районі населеного пункту Циркуни на Харківщині. Також вони провели розвідку боєм у районі населеного пункту Пасіки, проте зазнали втрат і відійшли.
"На Донецькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури у населених пунктах Краматорськ, Лиман та Слов'янськ", – додають у Генштабі.
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Нагадаємо, раніше в МВС розповіли, що війна в Україні переходить у затяжну фазу, попереду нас чекає дуже важкий місяць битви за Донбас. Бойові дії у нашій державі можуть затягнутися на місяці, заявив радник голови МВС України Вадим Денисенко.
Раніше повідомляося, що боєць Нацгвардії України взяв у полон начштабу танкового батальйону РФ і ледь не загинув, рятуючи підлеглих. Штаб-сержант наказав своїм бійцям заховатися від обстрілів окупантів, а сам лишився на позиції, де отримав поранення.
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