Україна відвоює Донецьк і Луганськ: в МВС назвали терміни

В МВС назвали терміни, коли Україна відвоює окуповані території/ armyinform.com.ua, Reuters

Збройні сили України зможуть піти в активний контрнаступ наприкінці червня – на початку липня. До кінця літа українським військовим може вдатися відвоювати усі тимчасово окуповані території, включно з Донецьком і Луганськом.

На контрнаступ та відвоювання своїх територій сильно вплине озброєння, яка надають нашій державі західні партнери. Таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

За його словами, бойові дії будуть важкими, проте перемога буде на боці України.

"Я можу абсолютно точно стверджувати, що найближчим часом ми відвоюємо абсолютно всі наші території… На мою суб'єктивну думку, до кінця літа ми відвоюємо і Донецьк, і Луганськ", – заявив Смірнов.

Радник очільника МВС наголосив, що велику роль в успішному протистоянні ворогу відіграє зброя, яку нам надають західні партнери. За його словами, нам надають як наступальне, так і оборонне озброєння.

"Тому, якщо взяти і проаналізувати безліч факторів, то в кінці червня – на початку липня ми дуже добре відчуємо наш контрнаступ", – підсумував він.

Раніше повідомлялося, що Кремль почав масову розправу з верхівкою армії за поразки у війні. "Під роздачу" потрапили низка представників військового керівництва російської армії.

Нагадаємо, Росія збирається передати розбомблений нею ж Маріуполь під управління кадирівців. Місто їм віддадуть разом з портом і "з правом на мародерство".

Дивіться онлайн новини Донбасу:

Читайте також: