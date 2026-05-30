"Це війна на виснаження": українські дрони все сильніше впливають на перебіг війни - WP

Віталій Кірсанов
30 травня 2026, 09:51
За оцінками аналітиків, просування російських військ у останні місяці суттєво сповільнилося.
Україна створила багаторівневу систему використання безпілотників
Україна створила багаторівневу систему застосування безпілотників

Коротко:

  • Україна створила багаторівневу систему застосування безпілотників
  • Україна нарощує інтенсивність ударів по РФ
  • Атаки досягають все більш віддалених регіонів РФ

Після непростого зимового періоду Україна вступила в літній етап бойових дій із більш стійкими позиціями. Одним із ключових факторів, що сповільнили просування російських військ, став стрімкий розвиток українських безпілотних технологій: від розвідувальних апаратів на лінії фронту до далекобійних дронів, здатних вражати цілі глибоко на території Росії.

Про це йдеться в репортажі газети The Washington Post з Донецької області, де українські військові координують роботу тисяч безпілотників зі спеціально обладнаних підземних центрів управління.

Командир підрозділу безпілотних систем Владислав Толстий розповів, що в перші місяці повномасштабної війни українські військові використовували звичайні цивільні дрони для розвідки. За його словами, саме поява таких апаратів дозволила виявляти великі скупчення техніки противника й оперативно коригувати артилерійський вогонь.

"Ми були сліпі, як кошенята. Потім ми запустили Mavic, і ми побачили 50 одиниць ворожої техніки. Ми направили на них артилерійський вогонь", – розповів він.

За роки війни Україна створила багаторівневу систему застосування безпілотників різної дальності дії, яка стала одним із найважливіших елементів сучасної оборони.

Темпи російського наступу помітно знизилися

За оцінками аналітиків, просування російських військ в останні місяці істотно сповільнилося. Якщо раніше російська армія щомісяця займала сотні квадратних кілометрів території, то зараз темпи наступу значно скоротилися.

Більше того, у квітні Росія вперше майже за два роки втратила більше території, ніж змогла взяти під контроль за той самий період.

Одночасно українські сили активізували удари по об’єктах військової логістики, командних пунктах і системах протиповітряної оборони в російському тилу.

Навіть представники прокремлівського експертного співтовариства визнають вплив цих атак. Політичний аналітик Сергій Марков зазначив, що наступальні дії російських військ дійсно стикаються з помітним уповільненням.

За його словами, російському командуванню доводиться переносити склади та логістичні центри на відстань понад 150 кілометрів від лінії фронту, що ускладнює постачання та перекидання підрозділів.

Україна нарощує інтенсивність ударів

Командир підрозділу далекобійних безпілотників Євген Карась повідомив, що за останні роки кількість українських ударних дронів середньої дальності збільшилася більш ніж удесятеро.

Він вважає, що в найближчі місяці тиск на російські сили буде тільки зростати завдяки подальшому розширенню можливостей безпілотних підрозділів і збільшенню кількості успішних уражень цілей.

Атаки досягають все більш віддалених регіонів РФ

Українські далекобійні безпілотники вже регулярно вражають об'єкти, розташовані за сотні і навіть тисячі кілометрів від державного кордону.

Одним із найвіддаленіших епізодів став удар по нафтопереробному підприємству в Республіці Комі, для якого безпілотник подолав близько 1770 кілометрів.

Згідно з даними відкритих джерел, з минулого літа Україна здійснила понад 1500 підтверджених ударів по об'єктах на території Росії. Тільки в березні було застосовано близько 7000 безпілотників різних типів.

Подібні атаки змушують російську сторону перерозподіляти засоби протиповітряної оборони, посилюючи захист Москви та стратегічно важливих об'єктів у глибокому тилу.

Протистояння залишається затяжним

Незважаючи на позитивні тенденції для України, експерти закликають зберігати обережність в оцінках. Росія, як і раніше, контролює близько п'ятої частини української території та зберігає можливості для проведення масштабних ракетних атак.

Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Белесков вважає, що головним викликом для України залишається здатність витримувати тривале протистояння. На його думку, нинішня війна має характер боротьби на виснаження, де вирішальну роль відіграє стійкість сторін протягом тривалого часу.

"Це війна на виснаження. Це як боксерський поєдинок з необмеженою кількістю раундів. Нам просто потрібно залишатися на ногах до останнього", - зазначив експерт.

Разом з тим фахівці зазначають, що після важкої зими Україна підходить до літнього періоду з ширшими можливостями для стримування російських наступальних дій і продовження ударів по військовій інфраструктурі противника.

Який вплив на РФ мають удари по НПЗ — думка експерта

Директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики у паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев говорив, що якби удари по нафтопереробці не були болючими для Росії, атак на українську енергетику не було б.

"Якщо наші удари по НПЗ триватимуть, це може мати для Росії досить вагомий ефект, зокрема економічний", — вважає він.

Як Україна використовує свої безпілотники — деталі

Україна запустила нову модель ведення війни: дроново-штурмові підрозділи, які об'єднують піхоту та безпілотні системи в єдину бойову мережу. Про це повідомили в Міноборони.

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні вже застосовуються дрони-перехоплювачі, здатні збивати реактивні безпілотники типу "Шахед". Про це повідомив заступник глави ОП Павло Паліса. Він зазначив, що результативність таких систем залежить від низки факторів — зокрема, від типу дрона, рівня підготовки операторів та погодних умов.

Раніше військовий експерт Владислав Селезньов повідомляв, що Росія здатна за добу виготовляти не більше 180 дронів, серед яких і ударні дрони "Шахед" та безпілотники-обманки.

Про джерело: The Washington Post

The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить оперативні новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. З серпня 2013 року належить мільярдерові Джеффу Безосу, пише Вікіпедія.

