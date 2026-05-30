Помста "бучанським м'ясникам": СБС потужно вдарили по базі 64-ї бригади РФ

Удари було завдано по полігонах і таборах російських 3-ї та 36-ї армій на відстані до 70–100 км від лінії фронту.

Завдано ударів по цілях РФ

Головне:

Уражені підрозділи 64-ї окремої мотострілецької бригади РФ

Зафіксовано численні втрати серед особового складу РФ

Сили безпілотних систем Збройних сил України провели серію ударів по російських військових об'єктах у глибині окупованих територій.

Уражені підрозділи 64-ї окремої мотострілецької бригади РФ, яка, за українськими даними, брала участь у діях у Бучі в 2022 році, повідомив командувач Силами безпілотних систем майор Роберт Бровді ("Мадяр").

За його словами, удари були нанесені по полігонах і таборах російських 3-ї та 36-ї армій на відстані до 70–100 км від лінії фронту. Всього зафіксовано 21 результативний удар.

В операції брали участь підрозділи 414-ї бригади "Птахи Мадяра" та 413-го окремого полку "Рейд" за координації нового Центру глибинного ураження СБС.

За попередніми даними української сторони, тільки по 64-й бригаді в районі Приморського Посаду зафіксовані втрати серед особового складу, включаючи знищених, поранених і зниклих безвісти. При цьому командування зазначає, що реальні цифри можуть бути вищими.

Окремо повідомляється про ураження кількох об’єктів на окупованих територіях, включаючи тренувальні полігони російських підрозділів у Луганській та Запорізькій областях, газове сховище в районі Єнакієвого, а також елементи військової логістики на Донбасі.

Що відомо про удар по об'єктах у РФ

На військовому аеродромі в районі Липецька спалахнула пожежа, в результаті якої, за даними Головного управління розвідки Міноборони України, було знищено два російські винищувачі — Су-30 і Су-27.

Українська сторона стверджує, що до інциденту могли бути причетні підпільні групи, що діють на території Росії. За наявною інформацією, підготовка до операції нібито зайняла близько двох тижнів: за цей час учасникам вдалося проникнути на територію об'єкта, обійти систему охорони та завдати шкоди авіаційній техніці прямо в ангарах.

Як писав Главред, Україна провела унікальну спецоперацію в тилу Росії, вразивши стратегічно важливі об'єкти ворога на чотирьох аеродромах - "Біла", "Дягілево", "Оленя" та "Іваново".

Раніше повідомлялося, що ЗСУ збили ворожий Су-34. Су-34 здійснював терористичні атаки на місто Запоріжжя, застосовуючи керовані авіабомби

Раніше повідомлялося, що вартість авіаційної техніки, ураженої під час спецоперації Служби безпеки України під назвою "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США. Загальні втрати російської авіації в результаті удару становлять 41 одиницю.

Про персону: хто такий "Мадяр" Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") — український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України). До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт". З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

