"М'ясорубка" на фронті: Коваленко розкрив причину колосальних втрат армії РФ

Концепція застосування малих тактичних груп дає змогу проникати в тил, але рівень втрат у РФ – величезний.

Олександр Коваленко оцінив втрати РФ

Важливе із заяв Коваленка:

РФ щодня втрачає близько тисячі військових

Росія використовує своїх солдатів як "м'ясо"

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко прокоментував інформацію про зростання безповоротних втрат армії країни-агресора РФ в Україні.

"Втрати росіян у битві за Бахмут порівняно з нинішніми були просто "дитячим садком". Хоча тоді дійсно була величезна "м'ясорубка", і російські окупанти самі були шоковані рівнем своїх втрат. Але все одно це був "дитячий садок". Зараз щодня вони стабільно втрачають близько тисячі своїх людей, але просування при цьому мінімальне", – підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

За словами експерта, це пов'язано з багатьма факторами: перш за все, Росія використовує своїх солдатів як "м'ясо", а сама концепція ведення війни лише піхотою вже підвищує рівень втрат.

"Концепція застосування малих тактичних груп дозволяє інфільтруватися, але рівень втрат – величезний. Якщо малу тактичну групу викривають, і вона опиняється під обстрілом, то ймовірність евакуації близька до нуля, тобто це неможливо. Тому "трисоті" перетворюються на "двосоті". І тому – мінімальне просування та величезні втрати", – пояснив він.

Військовий аналітик нагадав, що на сьогодні у РФ на фронті співвідношення "двосотих" (знищених) до "трисотих" (поранених) становить 3:1.

"Така концепція використання піхоти призводить до того, що kill-зону шириною 5-15 км, яку піхоті потрібно подолати, пройти вкрай складно. Взимку це завдання ускладнюють мороз і сніг, восени та навесні – бездоріжжя, а влітку – спека. Так, влітку є "зеленка", але це не означає, що тебе не помітять. Тебе помітять, завдадуть удару, і тебе не евакуюють у разі поранення", – зазначив він.

Коваленко додав, що саме так воює Росія – її концепція провальна, але іншої у Кремля просто немає.

"Бронетехніка у Росії ще є, але вона настільки дефіцитна, що росіяни не можуть собі дозволити використовувати її так, як у 2023-2025 роках. Тому Росія воює виключно людським ресурсом, а це не той ресурс, який без адаптації до нових умов дозволяє ефективно воювати", – резюмував він.

З початку 2026 року російська економіка зазнала серйозних втрат через удари по нафтовій інфраструктурі та переробним підприємствам, які в Україні називають "далекобійними санкціями". Експерти оцінюють збитки щонайменше у 7 мільярдів доларів.

За словами президента України Володимира Зеленського, ця цифра відображає не тільки прямі руйнування об'єктів, а й вимушені зупинки роботи заводів, а також перебої в постачанні продукції.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Коваленка:

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

