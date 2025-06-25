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Україна створила нову зброю, яка б'є на 60 км, але є нюанс: ЗМІ розкрили деталі

Руслана Заклінська
25 червня 2025, 20:12
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Потрібно ще близько 10 випробувань перед початком серійного виробництва, розповіли в КБ "Медоїд".
Україна створила нову зброю, яка б'є на 60 км, але є нюанс: ЗМІ розкрили деталі
Україна випробувала власний КАБ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

  • В Україні розробляють український КАБ
  • Бомбу вже випробували, вона пролетіла 60 км і вразила ціль
  • Головна проблема – нестача фінансування для завершення робіт

В Україні активно триває розробка вітчизняного аналога російських плануючих авіабомб — КАБів. Бомба вже проходить випробування на Су-24, перші результати визнано успішними. Про це пише Defense Express.

Нову зброю створює конструкторське бюро "Медоїд", яке вже провело перші випробування — зокрема, бомбу було скинуто з літака Су-24 у горизонтальному польоті. Виріб уже здійснює політ на відстань 60 км і вражає ціль. дальність хочуть збільшити до 80 км і більше.

відео дня

Особливості українського КАБа

За даними видання, зовнішній вигляд розробки нагадує російський УМПК, однак начинка – повністю українська. Для підвищення стійкості до радіоелектронної боротьби планують впровадити рішення однієї з провідних французьких компаній.

"Модуль планування та управління під 500-кг бомбу - власної розробки. Розроблені крила легко одягаються на бомбу. Там немає ніяких проблем, щоб під'єднати. Лише декілька хвилин. До виготовлення залучені вітчизняні підприємства. Модуль навігації свій, проте зараз є рішення протестувати на нашому виробі нову розробку однієї з провідних французьких компаній - аби забезпечити максимальну невразливість та стійкість в умовах РЕБ. Але є ще деякі деталі, які ми все ж таки змушені ввозити з-за кордону", - розповів представник КБ "Медоїд" Олег Вострих.

Український КАБ уже здійснює плануючий політ на 60 км і успішно вражає ціль, що відповідає вимогам військових. Паралельно ведеться робота над збільшенням дальності до 80 км.

"Ми зараз якраз на етапі випробувань. Випробувальні скиди здійснювались з Су-24 поки з горизонтального польоту. Вони дали позитивний результат. Зокрема, щодо дальності та системи скиду та планування бомби як такої", - зазначив Вострих.

Випробування проходять позитивно — кілька скидів з Су-24 уже підтвердили ефективність системи планування і скиду. Проте перед початком серійного виробництва потрібно провести ще близько десяти випробувань, які мають пройти експертизу Міністерства оборони.

Дивіться відео з випробуванням українського КАБа:

Головна проблема

У КБ "Медоїд" діє Благодійний фонд передових технологій, який збирає кошти на завершення випробувального циклу. Вартість одного виробу становить приблизно 1,2 млн гривень (близько 25 тисяч доларів).

"Фактично, зараз питання коштів - чи не основний стримуючий фактор для завершення робіт над цим проєктом в його поточній версії перед початком серійного виробництва вітчизняного українського КАБа", - наголосили у КБ "Медоїд".

У Міноборони вже погодили тактико-технічні вимоги, а потреба ЗСУ в таких боєприпасах оцінюється у щонайменше 100 одиниць щодоби. Західні зразки (JDAM-ER, AASM Hammer, GBU-39/B SDB) не покривають запит повністю, що робить українську розробку критично важливою. До того ж, вона в рази дешевша, ніж імпортні аналоги.

Україна створила нову зброю, яка б'є на 60 км, але є нюанс: ЗМІ розкрили деталі
КАБи / Інфографіка: Главред

Вітчизняна балістична ракета - новини України

Як повідомляв Главред, розробка першої української балістичної ракети розпочалася у травні 2022 року, а перше бойове застосування відбулося вже в середині травня 2025-го.

За словами директора Центру досліджень армії Валентина Бадрака, ракета подолала близько 300 км і знищила російський командний пункт, що стало свідченням високої ефективності нових вітчизняних оборонних технологій.

Також Україна провела успішні випробування балістичної ракети "Сапсан", яка розвиває швидкість до 5,2 Махів і має бойову частину масою 480 кг. За словами Бадрака, ракета вже готова до серійного виробництва, і жодних перешкод для цього наразі немає.

Крім цього, в Україні вже існує виробництво балістичних ракет із дальністю понад 500 км, заявив генерал армії України Микола Маломуж. За його словами, КБ "Луч" і "Південне" здатні створювати високоточні ракети з дальністю до 15 тис. км.

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Що видомо про Defense Express?

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор — Сергій Згурець.

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