Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Україна рознесла заводи ВПК, нафтобазу та мости в Криму - Генштаб

Руслана Заклінська
7 липня 2026, 12:54
google news Підпишіться
на нас в Google
У Генштабі ЗСУ повідомили про серію нічних ударів по підприємствах, що забезпечують озброєння та боєприпаси для російської армії.
Україна рознесла заводи ВПК, нафтобазу та мости в Криму - Генштаб
Генштаб підтвердив удари по РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео t.me/exilenova_plus

Головне:

  • Уражено АТ "Группа Кремний ЕЛ" у Брянську
  • Уражено хімзавод "Брянский" та нафтобазу аеродрому "Бєлгород"
  • Пошкоджено мости в Криму та склади на Донеччині

У ніч на 7 липня підрозділи Сил оборони України завдали серії ударів по важливих військових і промислових об’єктах Росії та на тимчасово окупованих територіях. Під ураження потрапили підприємства оборонно-промислового комплексу РФ, нафтобаза, залізничні мости та склади забезпечення окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Українські військові уразили акціонерне товариство "Группа Кремний ЕЛ" у Брянську. Це одне з провідних російських підприємств у сфері мікроелектроніки, яке виробляє мікросхеми, напівпровідникові прилади та електронні компоненти для систем управління, зв’язку, радіоелектронної боротьби та озброєння РФ.

відео дня

"Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються", - зазначили в Генштабі.

Уражено хімзавод та нафтобазу

Окремого удару зазнав завод "Брянский" у місті Сельцо Брянської області. В районі підприємства зафіксували чотири вибухи.

"Брянський хімічний завод є важливою складовою військово-промислового комплексу держави-агресора. Підприємство виробляє порох, вибухові речовини та компоненти ракетного пального, що використовуються для виготовлення боєприпасів і ракет, якими російські війська завдають ударів по території України", - розповіли у відомстві.

Також уражено нафтобазу аеродрому "Бєлгород". Ступінь завданих збитків на обох об'єктах наразі уточнюється.

Удари по логістиці в Криму та на Донеччині

Крім промислових об'єктів, Сили оборони уразили два залізничні мости у районах населених пунктів Роздольне та Ічкі в Криму. За даними Генштабу, ці об'єкти противник використовував для перекидання особового складу, озброєння та боєприпасів.

Україна рознесла заводи ВПК, нафтобазу та мости в Криму - Генштаб
Атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Також уражено склади матеріально-технічних засобів ворога у районах Волновахи та Ясинуватої на Донеччині. У Генштабі наголосили, що Сили оборони й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Росії.

Чому росіяни мають виїжджати з Криму - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу Генштабу ЗСУ Олег Жданов в інтерв’ю Главреду зауважив, що громадяни Росії, які переселилися до тимчасово окупованого Криму після 2014 року, наразі ще можуть організовано залишити півострів. За його словами, поки працює Кримський міст, росіяни мають можливість вивезти своє майно та повернутися на територію РФ.

Водночас Жданов зазначив, що після можливого припинення транспортного сполучення через міст ситуація може змінитися. Тоді, на його думку, можуть розпочатися заходи щодо виселення громадян РФ, які незаконно переселилися до Криму після початку окупації.

"Росіяни, які переїхали до Криму після 2014 року, можуть бути прирівняні до окупантів. Тож у них поки що залишається "вікно можливостей" відносно спокійно залишити Крим", - наголосив експерт.

Удари по російських цілях - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 6 липня Сили оборони України уразили два танкери з бензином, які прямували з Таганрога до окупованого Криму. Також під удар потрапили дві пускові установки ЗРК С-400, нафтобаза в Керчі та радіолокаційна станція "Небо-У".

Також у ніч на 6 липня Сили оборони України атакували об’єкти на території Росії. У Ярославлі після серії вибухів виникла масштабна пожежа на нафтопереробному заводі "Славнефть-ЯНОС".

Крім цього, під удар потрапив Омський нафтопереробний завод - один із найбільших НПЗ Росії, розташований більш ніж за 2,5 тисячі кілометрів від кордону з Україною. Після атаки на території підприємства спалахнула пожежа.

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Генштаб ЗСУ війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Тіньовий флот виходить із чату": ЗСУ за ніч уразили вісім танкерів РФ

"Тіньовий флот виходить із чату": ЗСУ за ніч уразили вісім танкерів РФ

13:17Україна
Україна рознесла заводи ВПК, нафтобазу та мости в Криму - Генштаб

Україна рознесла заводи ВПК, нафтобазу та мости в Криму - Генштаб

12:54Війна
Путін готується до нової ескалації та боїться показати слабкість Трампу - Жовтенко

Путін готується до нової ескалації та боїться показати слабкість Трампу - Жовтенко

12:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Мурахи зникнуть за лічені дні: домашній спосіб, про який мало хто знає

Мурахи зникнуть за лічені дні: домашній спосіб, про який мало хто знає

Прополювання більше не потрібне: простий фокус швидко позбавить ділянку від бур’янів

Прополювання більше не потрібне: простий фокус швидко позбавить ділянку від бур’янів

Дитяча головоломка із сірниками, яка збиває з пантелику навіть геніїв

Дитяча головоломка із сірниками, яка збиває з пантелику навіть геніїв

"Те, що називали "проблемами Сенниченка", виявилося хворобою системи": Лямець про зрив великої приватизації

"Те, що називали "проблемами Сенниченка", виявилося хворобою системи": Лямець про зрив великої приватизації

Трамп проведе переговори з Зеленським: у Білому домі розкрили дату та місце

Трамп проведе переговори з Зеленським: у Білому домі розкрили дату та місце

Останні новини

13:34

Гороскоп Таро на завтра, 8 липня: Овнам — відпочинок, Близнюкам — щось приємне

13:34

Китайський гороскоп на завтра, 8 липня: Тиграм — знайомства, Кролям — допомога

13:29

ЗМІ назвали причини, чому земля майже не подорожчала за останні пʼять років

13:29

Сонячну панель перевірили у квартирі: результат виявився несподіваним

13:17

"Тіньовий флот виходить із чату": ЗСУ за ніч уразили вісім танкерів РФ

Коли і якими будуть нові ракетні удари по Україні: Коваленко – про масовану атаку РосіїКоли і якими будуть нові ракетні удари по Україні: Коваленко – про масовану атаку Росії
13:13

Тільки не в холодильнику: де насправді слід зберігати хліб, щоб він довго не псувався

13:07

Їй було 37 років: раптово померла популярна британська співачкаВідео

13:05

Випромінюють неймовірну енергію: в які дати народжуються харизматичні люди

12:54

Україна рознесла заводи ВПК, нафтобазу та мости в Криму - Генштаб

Реклама
12:15

Як відмити холодильник одним бюджетним засобом за лічені хвилини - лайфхак

12:14

"Позбавити громадянства": у мережі жорстко розкритикували блогерку, яка втекла з України

12:11

Під Києвом знайдено тіло підозрюваної у підриві олігарха в Монако — ЗМІ

12:00

Путін готується до нової ескалації та боїться показати слабкість Трампу - Жовтенко

11:53

Впали з неба: на берег винесло загадкові металеві кулі

11:40

"Тепер усе буде добре": на Київщині чоловік дивом знайшов собаку після атаки РФВідео

11:36

У Дамаску прогриміли вибухи біля готелю, де зупинився Макрон: що відомоВідео

11:29

Як боротися з кліщами, мурахами та клопами - ефективний натуральний засіб

11:20

5 причин звернути увагу на iPhone 17 у 2026 році новини компанії

11:13

Чому 8 липня не можна купатися у водоймах: яке церковне свято

11:00

Найважливіший день липня: яким знакам відкриються нові можливості

Реклама
10:48

Гороскоп на завтра, 8 липня: Дівам - суперечки, Водоліям - радість

10:42

Фантастичний салат з капусти, який готується 5 хвилин - рецепт

10:36

Пік в ескалації відносин між Польщею та Україною ще попереду: Буданов назвав дату

10:11

"Їм нічого не заважає": Буданов оцінив ймовірність нової мобілізації в РФ

09:55

РФ вдарила по "Новій пошті" в Кривому Розі: під загрозою атаки ще два містаВідео

09:34

Як очистити антипригарне покриття сковороди: простий домашній спосіб

09:31

Путін йде на відчайдушні кроки: ISW розкрив мету Кремля перед самітом НАТО

09:15

"Потрібна максимальна ескалація": Буданов оцінив перспективи завершення війни

08:30

У Європі назвали країну, здатну вплинути на завершення війни в Україні

08:14

"Понад 430 дронів": у Москві заявили про масовану атаку на столицю та область

07:07

Серія вибухів у Бєлгороді: у місті спалахнула масштабна пожежа, зникли світло та водаВідео

06:40

Кремль готовий до перемир’я в обмін на вибори президента України — КлімовськийПогляд

05:56

Три знаки зодіаку казково розбагатіють - кому світить фінансовий успіх

05:23

Чому не можна мити м'ясо перед приготуванням: кухар вразив правдою

04:30

Три знаки зодіаку можуть несподівано розбагатіти: кому ось-ось пощастить

04:09

На 200 років старше за Львів: яке село на Заході України стало столицею цілої державиВідео

03:33

Привітання з днем сім'ї - зворушливі слова і картинки

02:55

Спека не зіпсує врожай огірків: чим підживлювати рослини в липні

02:02

Ті, хто народилися в одному місяці, можуть прожити понад 100 років: вчені здивували відкриттям

00:57

Молода картопля буде як з грядки: секрет тривалого зберігання без паростківВідео

Реклама
00:12

"Серйозна проблема": Коваленко розкрив головну загрозу масових ударів РФ

06 липня, понеділок
23:32

Чи дадуть Україні нову ППО після руйнівних атак Росії: Коваленко розкрив картиФото

23:16

Сотні ракет і дронів: Жданов назвав ймовірні терміни нового удару РФ

22:38

Класти в холодильник у спеку не варто - названо п'ять поширених продуктівВідео

22:20

Спека може "вбити" авто: водіїв закликали терміново перевірити одну детальВідео

22:00

Польща розсекретила дані про допомогу Україні - що передали з 2022 року

21:59

Війна перейшла в нову фазу: Зеленський пояснив, де вирішиться доля України

21:50

"Путін обирає найгірший сценарій": Андрусів - про точку неповернення у війніПогляд

21:41

Як врятувати пересолений суп: популярний лайфхак виявився міфом

21:30

Коли викопувати озимий часник: городник розкрив секрет великого врожаюВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ОдесиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини ЖитомираНовини Полтави
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти