Україна рознесла заводи ВПК, нафтобазу та мости в Криму - Генштаб

У Генштабі ЗСУ повідомили про серію нічних ударів по підприємствах, що забезпечують озброєння та боєприпаси для російської армії.

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Генштаб підтвердив удари по РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео t.me/exilenova_plus

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Уражено АТ "Группа Кремний ЕЛ" у Брянську

Уражено хімзавод "Брянский" та нафтобазу аеродрому "Бєлгород"

Пошкоджено мости в Криму та склади на Донеччині

У ніч на 7 липня підрозділи Сил оборони України завдали серії ударів по важливих військових і промислових об’єктах Росії та на тимчасово окупованих територіях. Під ураження потрапили підприємства оборонно-промислового комплексу РФ, нафтобаза, залізничні мости та склади забезпечення окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Українські військові уразили акціонерне товариство "Группа Кремний ЕЛ" у Брянську. Це одне з провідних російських підприємств у сфері мікроелектроніки, яке виробляє мікросхеми, напівпровідникові прилади та електронні компоненти для систем управління, зв’язку, радіоелектронної боротьби та озброєння РФ.

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"Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються", - зазначили в Генштабі.

Уражено хімзавод та нафтобазу

Окремого удару зазнав завод "Брянский" у місті Сельцо Брянської області. В районі підприємства зафіксували чотири вибухи.

"Брянський хімічний завод є важливою складовою військово-промислового комплексу держави-агресора. Підприємство виробляє порох, вибухові речовини та компоненти ракетного пального, що використовуються для виготовлення боєприпасів і ракет, якими російські війська завдають ударів по території України", - розповіли у відомстві.

Також уражено нафтобазу аеродрому "Бєлгород". Ступінь завданих збитків на обох об'єктах наразі уточнюється.

Удари по логістиці в Криму та на Донеччині

Крім промислових об'єктів, Сили оборони уразили два залізничні мости у районах населених пунктів Роздольне та Ічкі в Криму. За даними Генштабу, ці об'єкти противник використовував для перекидання особового складу, озброєння та боєприпасів.

Атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Також уражено склади матеріально-технічних засобів ворога у районах Волновахи та Ясинуватої на Донеччині. У Генштабі наголосили, що Сили оборони й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Росії.

Чому росіяни мають виїжджати з Криму - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу Генштабу ЗСУ Олег Жданов в інтерв’ю Главреду зауважив, що громадяни Росії, які переселилися до тимчасово окупованого Криму після 2014 року, наразі ще можуть організовано залишити півострів. За його словами, поки працює Кримський міст, росіяни мають можливість вивезти своє майно та повернутися на територію РФ.

Водночас Жданов зазначив, що після можливого припинення транспортного сполучення через міст ситуація може змінитися. Тоді, на його думку, можуть розпочатися заходи щодо виселення громадян РФ, які незаконно переселилися до Криму після початку окупації.

"Росіяни, які переїхали до Криму після 2014 року, можуть бути прирівняні до окупантів. Тож у них поки що залишається "вікно можливостей" відносно спокійно залишити Крим", - наголосив експерт.

Удари по російських цілях - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 6 липня Сили оборони України уразили два танкери з бензином, які прямували з Таганрога до окупованого Криму. Також під удар потрапили дві пускові установки ЗРК С-400, нафтобаза в Керчі та радіолокаційна станція "Небо-У".

Також у ніч на 6 липня Сили оборони України атакували об’єкти на території Росії. У Ярославлі після серії вибухів виникла масштабна пожежа на нафтопереробному заводі "Славнефть-ЯНОС".

Крім цього, під удар потрапив Омський нафтопереробний завод - один із найбільших НПЗ Росії, розташований більш ніж за 2,5 тисячі кілометрів від кордону з Україною. Після атаки на території підприємства спалахнула пожежа.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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