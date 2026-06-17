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Танкер, мости та інше: Сили оборони потужно вдарили по об'єктах РФ

Ангеліна Підвисоцька
17 червня 2026, 15:03
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Сили оборони атакували танкер російського тіньового флоту, який перебував під санкціями ЄС.
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Сили оборони атакували РФ / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео (ілюстративне фото)

Що відомо:

  • Сили оборони вдарили по танкеру тіньового флоту РФ
  • Атакований танкер перебував під санкціями

Сили оборони України вдарили по танкеру тіньового флоту РФ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Танкер FINA A (IMO 9283306) був уражений в акваторії Чорного моря. Це судно перебувало під санкціями ЄС, Швейцарії, Великобританії, Канади та України.

відео дня

"Підтверджено ураження цілі. Ступінь пошкоджень уточнюється. Танкер використовувався для транспортування нафти та нафтопродуктів в інтересах російської федерації в обхід міжнародних санкцій та обмежень. Його довжина становить 244,6 метра, а валовий тонаж - 62 002 одиниці", - йдеться у повідомленні.

Також наші захисники вдарили по об'єктах, які окупанти використовували для забезпечення військової логістики та переміщення сил між окупованими територіями півдня. Під удар потрапив автомобільний міст через Північно-Кримський канал у районі населеного пункту Ставки Херсонської області та автомобільний міст у районі Воїнки.

Також під атакою опинились:

  • командно-спостережний пункт та пункт управління окупантів у районі Великої Новосілки Донецької області;
  • пункти управління дронами у районах Кам'янського та Новопрокопівки Запорізької області, Іванопілля та Комара Донецької області, Олешок Херсонської області, Маліївки Дніпропетровської області, Коров'яковки та Кучерова Курської області.

"Сили оборони України продовжують системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення бойових дій проти України", - йдеться у повідомленні.

Танкер, мости та інше: Сили оборони потужно вдарили по об'єктах РФ
Ракети та дрони українського виробництва / Інфографіка: Главред

Посилення тиску на Крим - командувач

Главред писав, що за словами командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді, Сили безпілотних систем продовжують посилювати тиск на російську військову логістику на півдні. Україна розраховує найближчими місяцями значно ускладнити забезпечення російського угруповання на південному напрямку та посилити ізоляцію окупованого Криму.

За останній місяць українська кампанія вже скоротила транспортний потік на трасі "Новоросія" — одному з ключових маршрутів постачання російських військ через окуповані райони півдня України до Криму — більш ніж на дві третини. За його оцінкою, ще приблизно за місяць Україна зможе встановити повний вогневий контроль над цією дорогою.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Сили оборони України у ніч на 12 червня у Республіці Татарстан Росії уразили нафтопереробні заводи "ТАНЕКО" та "ТАИФ-НК" у Нижньокамську.

Раніше повідомлялося, що Україна звернеться до союзників із проханням надати додаткові 20 мільярдів доларів для посилення військової переваги над Росією і продовження атак вглиб територій ворога.

Напередодні стало відомо, що Сили оборони вдарили по НПЗ "Афіпський" (Краснодарський край РФ), об'єктах виробництва безпілотних систем, зокрема в Севастополі, та пунктах управління противника на територіях Донецької та Луганської областей.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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