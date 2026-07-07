У Дамаску прогриміли вибухи біля готелю, де зупинився Макрон: що відомо

Попри небезпечний інцидент президент Франції провів заплановану зустріч із очільником Сирії Ахмедом аш-Шараа.

https://glavred.net/world/v-damaske-progremeli-vzryvy-vozle-otelya-gde-ostanovilsya-makron-chto-izvestno-10778642.html Посилання скопійоване

Вибухи в Дамаску біля готеля Макрона / Колаж: Главред, фото: Telegram-канали

Головне з новини:

У Дамаску прогриміли вибухи біля готелю Макрона

В Єлисейському палаці кажуть, що вибухів не чули

Попри інцидент Макрон зустрівся з аш-Шараа

Вранці 7 липня в сирійській столиці Дамаску, поблизу готелю, де зупинився президент Франції Еммануель Макрон, пролунали вибухи. Незважаючи на небезпечний інцидент, французький лідер все ж провів заплановану зустріч із президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа, повідомляє Reuters.

відео дня

В Єлисейському палаці стверджують, що сам Макрон вибухів не чув. За словами французької сторони, звук детонації не долинув до президентського кортежу під час ранкових заходів.

Подробиці інциденту

Очевидці розповіли, що вибухи пролунали у безпосередній близькості від готелю. Після цього, за їхніми словами, у небо піднявся стовп диму, а на місці спалахнула пожежа.

Служби безпеки оперативно перекрили дороги в районі та посилили заходи охорони. Наразі причини й обставини вибухів залишаються невідомими.

За попередніми даними, вибухівка була закладена в сміттєвому баку біля готелю Four Seasons. Це сталося прямо на маршруті кортежу президента Франції, який прямував до Народного палацу на зустріч із сирійським колегою.

Реакція французької делегації

Журналіст Reuters із прес-групи, що супроводжувала Макрона, також не почув вибуху та не помітив жодних підозрілих маневрів під час ранкових заходів президента. Це узгоджується з версією Єлисейського палацу про те, що інцидент ніяк не вплинув на хід візиту.

Пізніше сирійське державне телебачення повідомило, що Макрон та аш-Шараа зустрілися у президентському палаці Сирії.

Дивіться відео вибухів біля в Дамаску біля готелю, де зупинився президент Франції Еммануель Макрон:

Перший візит у Сирію Зеленського - як пройшов

Як писав раніше Главред, 5 квітня президент України Володимир Зеленський уперше офіційно відвідав Сирію, де провів переговори з президентом Ахмедом аш-Шараа. За даними джерел, ключовими темами стали оборона та безпека в умовах регіональної війни.

Зеленський особисто підтвердив візит і наголосив на важливості активної дипломатії для миру та економічної взаємодії, а також анонсував нові формати зустрічей.

Сторони домовилися про співпрацю у сфері безпеки та розвитку, обговорили продовольчу стабільність і виклики енергетики та інфраструктури. Зеленський підкреслив готовність України ділитися досвідом та підтримати сирійське суспільство.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред