"Позбавити громадянства": у мережі жорстко розкритикували блогерку, яка втекла з України

Пренткович та її чоловік, який замість благодійного заходу опинився на Мальдівах, розлютили українців.

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Пренткович із родиною виїхала з України / колаж: Главред, фото: instagram.com/tanyaprentkovych

Коротко:

Що написала Пренткович

Чому її висловлювання розлютили українців

Скандальна українська блогерка Таня Пренткович, яка потрапила в скандал, коли разом зі своїм чоловіком таємно виїхала на Мальдіви, а потім і зовсім втекла з ним жити до Португалії, потрапила в черговий скандал завдяки своєму недалекому висловлюванню.

Українці буквально рознесли її в соціальних мережах, коментуючи її неоднозначну позицію щодо України та те, як її планомірно знищує терорист Путін.

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Так, вона спробувала відповісти на запитання одного з підписників, який запитав її, чому блогерка з великою аудиторією не розповідає про жахливі обстріли, які здійснює терористична Росія.

На що Пренткович, яка продовжує вести бізнес в Україні, відповіла, що

Скандальна Прентковіч зганьбилася своїм висловлюванням / Фото Instagram//tanyaprentkovych

Вона суржиком пише, що в січні 2024 року їй "зробили щеплення від патріотизму". Мабуть, за задумом блогерки, після її брехні та втечі на Мальдіви, українці мали полюбити її та її чоловіка-втікача ще більше.

Українців страшенно розлютив цей вислів, і вони пропонують позбавити цю парочку "волонтерів" громадянства.

Українців розлютила шанувальниця Мальдів Пренткович / Фото Threads

Українців розлютила любителька Мальдів Пренткович / Фото Threads

Українців розлютила прихильниця Мальдів Пренткович / Фото Threads

Скандал із Прентковіч та її цивільним чоловіком

Наприкінці січня 2024 року Андрій Гонковський вирушив до Польщі на благодійний захід як волонтер, але несподівано опинився на Мальдівах у компанії своєї коханої та дітей. На думку самої Прентковіч, їй із чоловіком "можна" виїжджати на дорогі курорти, адже вони "роблять багато доброго". У Центрі протидії дезінформації прокоментували скандал із подружжям-блогерами. Там рішуче засудили наратив, що нібито українцям, які підтримують військових і цивільних, "дозволяється" відпочивати за кордоном.

Пізніше родина переїхала жити до Португалії, а чоловік Прентковіч так і не повернувся - ні на благодійний захід, ні в Україну. Втім, пара продовжує заробляти в Україні, незважаючи на "щеплення від патріотизму".

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