"Позбавити громадянства": у мережі жорстко розкритикували блогерку, яка втекла з України

Коротко:
- Що написала Пренткович
- Чому її висловлювання розлютили українців
Скандальна українська блогерка Таня Пренткович, яка потрапила в скандал, коли разом зі своїм чоловіком таємно виїхала на Мальдіви, а потім і зовсім втекла з ним жити до Португалії, потрапила в черговий скандал завдяки своєму недалекому висловлюванню.
Українці буквально рознесли її в соціальних мережах, коментуючи її неоднозначну позицію щодо України та те, як її планомірно знищує терорист Путін.
Так, вона спробувала відповісти на запитання одного з підписників, який запитав її, чому блогерка з великою аудиторією не розповідає про жахливі обстріли, які здійснює терористична Росія.
На що Пренткович, яка продовжує вести бізнес в Україні, відповіла, що
Вона суржиком пише, що в січні 2024 року їй "зробили щеплення від патріотизму". Мабуть, за задумом блогерки, після її брехні та втечі на Мальдіви, українці мали полюбити її та її чоловіка-втікача ще більше.
Українців страшенно розлютив цей вислів, і вони пропонують позбавити цю парочку "волонтерів" громадянства.
Скандал із Прентковіч та її цивільним чоловіком
Наприкінці січня 2024 року Андрій Гонковський вирушив до Польщі на благодійний захід як волонтер, але несподівано опинився на Мальдівах у компанії своєї коханої та дітей. На думку самої Прентковіч, їй із чоловіком "можна" виїжджати на дорогі курорти, адже вони "роблять багато доброго". У Центрі протидії дезінформації прокоментували скандал із подружжям-блогерами. Там рішуче засудили наратив, що нібито українцям, які підтримують військових і цивільних, "дозволяється" відпочивати за кордоном.
Пізніше родина переїхала жити до Португалії, а чоловік Прентковіч так і не повернувся - ні на благодійний захід, ні в Україну. Втім, пара продовжує заробляти в Україні, незважаючи на "щеплення від патріотизму".
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