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Під Києвом знайдено тіло підозрюваної у підриві олігарха в Монако - ЗМІ

Віталій Кірсанов
7 липня 2026, 12:11
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У Київській області знайдено тіло жінки, яку підозрювали у замаху на Вадима Єрмолаєва.
Знайдено тіло підозрюваної у підриві олігарха в Монако
Знайдено тіло підозрюваної у підриві олігарха в Монако / колаж: Главред, фото: скріншот, minfin.com.ua

Коротко:

  • Тіло жінки знайдено близько 23:00 6 липня
  • Жінку застрелили

У понеділок, 6 липня, під Києвом виявлено тіло жінки, яку підозрювали у замаху на вбивство бізнесмена з Дніпра Вадима Єрмолаєва, який перебуває під санкціями. Про це повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

"Під Києвом 6 липня виявили тіло жінки, яку підозрювали у замаху на вбивство бізнесмена Вадима Єрмолаєва, який перебуває під санкціями", – йдеться в повідомленні.

відео дня

За даними ЗМІ, тіло жінки було знайдено близько 23:00 6 липня.

Жінку застрелили. Тіло було закопано.

Інше джерело "УП" у правоохоронних органах повідомило, що у цій справі вже затримано двох підозрюваних. Один із них є діючим офіцером Головного управління розвідки, інший – колишнім співробітником правоохоронних органів.

Відомо, що жінка перебувала за межами України з 22 березня 2025 року по 1 липня 2026 року.

Вибух у Монако – що відомо

Як повідомляв "Главред", вибух у Монако стався 29 червня. Відразу після події слідчі почали розглядати версію про навмисний підрив. За попередньою інформацією, біля будинку Єрмолаєва було закладено саморобний вибуховий пристрій, наповнений металевими уражаючими елементами.

Камери відеоспостереження зафіксували невідому особу, яка незадовго до вибуху залишила біля будинку рюкзак, а потім поспішно покинула місце події. За даними слідства, пізніше він попрямував у бік французького міста Босолей. У момент інциденту невідомий був одягнений у світлий одяг, а його обличчя частково приховував головний убір.

За інформацією France Info, основною підозрюваною у справі є жінка українського походження, яку оголошено в розшук.

Офіс генерального прокурора ініціював створення міжнародної слідчої групи у кримінальній справі про замах на сім’ю українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако.

Хто такий Вадим Єрмолаєв

Вадим Єрмолаєв - бізнесмен із Дніпра, засновник торгово-виробничої корпорації "Алеф". Вважається, що він - один із найбільших забудовників Дніпра: завдяки йому в місті з’явилися такі об’єкти, як "Мост-Сіті", Cascade Plaza, "Босфор", Enigma, "Призма" та інші.

За рік до початку повномасштабного вторгнення Росії український Forbes оцінював його статки у 221 мільйон доларів.

Єрмолаєв веде бізнес в Україні, однак формально не є українським бізнесменом.

Як пише "Громадське", бізнесмен особисто заявляв, що відмовився від українського громадянства ще у 2017 році, і відтоді має лише громадянство Кіпру. Це рішення він пояснював тим, що хоче мати міжнародний захист.

У грудні 2023 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про введення щодо Єрмолаєва персональних санкцій строком на 10 років.

Служба безпеки України пояснила, що підставою для санкцій стала діяльність його алкогольного бізнесу в окупованому Криму, де компанії сплачували податки до російського бюджету. Йшлося, зокрема, про те, що після окупації півострова Єрмолаєв переоформив свій бізнес на підставних осіб і продовжував працювати на російських окупантів.

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Про джерело: "Українська правда"

"Українська правда" - українське суспільно-політичне інтернет-ЗМІ, яке заснував Георгій Гонгадзе у квітні 2000 року. Після смерті Гонгадзе у вересні 2000 року редакцію очолила співзасновниця видання Олена Притула, яка залишалася головним редактором "Української правди" до 2014 року, поки не передала посаду Севгіль Мусаєвій. У травні 2021 року новим власником видання став генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала, пише Вікіпедія.

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