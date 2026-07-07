'Тепер усе буде добре': на Київщині чоловік дивом знайшов собаку після атаки РФ

В ДСНС Київщини розповіли зворушливу історію про чоловіка, який до вечора шукав свого чотирилапого друга.

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На Київщині чоловік цілий день шукав собаку Сіму / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ДСНС Київщини

Ключове:

Собака втекла зранку, злякавшись вибухів

Господар знайшов її лише надвечір живою

Тварина була вкрита кіптявою й перелякана

На Київщині після російської атаки чоловік цілий день шукав свою собаку, яка злякалася вибухів і втекла. Лише надвечір йому вдалося її знайти. Про це повідомила ДСНС Київщини.

Після потужних вибухів 6 липня собака на ім'я Сіма налякалася і втекла з дому. Її господар одразу почав пошуки й не припиняв їх протягом усього дня.

відео дня

Знайти собаку вдалося лише ввечері. Вона була жива, але сильно налякана.

"Чорна від кіптяви, оглушена вибухами, до смерті перелякана… Але жива", - зазначили у ДСНС.

Несучи собаку на руках, чоловік весь час повторював до неї заспокійливі слова.

"Ми тебе відмиємо, відкупаємо… Тепер усе буде добре", - говорив він, повертаючи свою улюбленицю додому.

У ДСНС Київщини наголосили, що ця історія стала маленьким проявом людяності серед наслідків великої трагедії. Навіть під час обстрілів та руйнувань українці продовжують дбати про тих, хто не може захистити себе сам.

"Ось такі вони - наші українці. Справжні. Людяні. Ті, хто навіть у найтемніші часи не перестає любити, берегти й рятувати", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео із зворушливим моментом:

На Київщині чоловік шукав собакупісля обстрілу / Фото: скріншот

Чи можлива нова атака найближчим часом - думка експерта

Ризик нових масованих ракетних ударів Росії по Україні, зокрема по Києву, найближчим часом залишається високим. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, навіть якщо остання атака могла забрати значну частину місячного обсягу виробництва російських ракет, це не означає, що країна-агресорка вичерпала свої запаси.

Жданов зазначив, що, за інформацією української розвідки, у Росії можуть залишатися до тисячі ракет різних типів. Найбільшу частину цього арсеналу, за словами експерта, становлять ракети оперативно-тактичного комплексу "Іскандер".

Він також не виключив, що нова хвиля ударів може відбутися вже найближчими днями.

"Ми знаємо, що, як повідомляла наша розвідка, у них є до тисячі ракет різних типів. І найбільшу кількість серед цих ракет становлять саме "Іскандери", - заявив Жданов.

Удар РФ по Києву та області 6 липня - головне

Як повідомляв Главред, у ніч на 6 липня російські війська здійснили масовану атаку по Києву та Київській області. Для удару окупанти застосували балістичні ракети, зокрема комплекси "Іскандер", "Циркон" та С-400. Ворожі ракети були спрямовані по столиці та її передмістях упродовж короткого проміжку часу.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок атаки загинули 22 людини, ще близько 90 мешканців отримали поранення. За словами глави держави, головними цілями російського удару стали Київ і Київська область.

Найскладніша ситуація склалася у Вишневому на Київщині, де після влучань виникли масштабні руйнування та пожежі. Через загрозу повторної детонації рятувальники та правоохоронці проводили евакуацію мешканців із небезпечних районів.

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Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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