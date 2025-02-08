Уперше за довгий час: українські воїни знищили російський Су-25

Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку.

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Українські воїни знищили російський Су-25 / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

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Військові якої бригади знищили російський Су-25

Скільки всього знищено літаків армії РФ

Воїни 28-ї окремої механізованої бригади знищили російський літак Су-25. Це сталося на Торецькому напрямку фронту.

Про це повідомляє 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу в Telegram.

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"Воїни 28-ї бригади знищили ворожий Су-25! Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку завдяки нашим воїнам ППО", - ідеться в повідомленні.

За даними Генерального штабу ЗСУ, українські воїни з початку повномасштабної війни знищили вже 369 літаків армії РФ. Також ЗСУ збили 331 ворожий вертоліт.

Зазначається, що воїни 28-ї ОМБр не тільки знищили російський Су-25, але "ймовірно пошкодили ворожий гелікоптер"

"На околицях Торецька зведений зенітно-ракетний підрозділ 28-ї ОМБр та 57-го ОБ ТрО "Іглою" відправив російський Су-25 на вічну стоянку. Гелікоптер Мі-8 намагався евакуювати пілота, але й тут невдача - наші розрахунки FPV операторів R.V. та ББпС не дали йому це зробити", - йдеться у повідомленні.

"У результаті гелікоптер, кульгаючи, повернувся назад і потребує чималого ремонту. Пілот ворожого Су-25, лишився кинутий. Мабуть не русскій, бо як відомо: "русскіє своїх не кидають." Кого кинули – той не свій", - додали у штабі Сухопутних військ.

Варто зазначити, що протягом останніх місяців у Торецьку тривають важкі бої. Днями росіяни заявили про нібито захоплення міста, але в ЗСУ спростували цю інформацію.

До речі, у серпні 2024 року військові того ж підрозділу ППО 28-ї ОМБр теж збили російський штурмовик Су-25 на Краматорському напрямку на Донбасі.

Дивіться відео з моментом падіння ворожого літака:

Інфографіка: Главред

Удари ЗСУ по окупантах - що відомо

Главред розповідав, що в ніч на 8 лютого Росію атакували дрони. Так, вибухи лунали в Ростовській, Волгоградській, Бєлгородській областях і Краснодарському краї.

Згодом у ЦПД розповіли деталі про наліт БПЛА на важливі об'єкти в РФ. Ростов-на-Дону, як розповів Коваленко, є досить "жирним" місцем, де зосереджені кілька важливих військових об'єктів армії РФ. Приміром, там відомо про наявність двох військових аеродромів.

Крім цього, бійці Третьої штурмової розгромили колону "елітних" військ РФ. Окупанти спробували здійснити прорив колоною танків і БМП, але потрапили під удари артилерії.

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