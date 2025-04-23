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Мирні переговори: Жданов назвав найкращого посередника для України

Анна Ярославська
23 квітня 2025, 02:21
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Європа вже стала розуміти, що Україну потрібно озброїти.
Олег Жданов, ВСУ
Олег Жданов вважає, що зброї в Європі достатньо / Колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, Главред

Головне:

  • Коаліція країн-партнерів України могла б стати хорошим переговірником
  • Зброї в Європі достатньо, потрібна рішучість дати її Києву

Америка дала сигнал, що якщо мирну угоду між Україною та РФ не буде укладено найближчими днями, то США можуть вийти з перемовин. Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов сказав, хто був би найвигіднішим посередником для України замість Сполучених Штатів.

На думку Жданова, Європа, а точніше коаліція країн-партнерів, могла б стати хорошим перемовником.

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"І зараз вимальовується хороший формат - "коаліція охочих". Цим форматом "рулить" Велика Британія разом із Францією, а зараз буде активно підключатися і Німеччина", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

На думку Жданова, зброї в Європі достатньо, потрібна тільки рішучість європейських лідерів, щоб надати її Україні.

"І європейці вже дозрівають до розуміння того, що Україну потрібно озброїти, і Росія повинна спіткнутися саме тут", - зазначив він.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 23 квітня в Лондоні США проведуть переговори з українськими та європейськими офіційними особами щодо завершення російсько-української війни. Ця зустріч стане продовженням зустрічі в Парижі 17 квітня.

За даними Bloomberg, США нібито готові послабити санкції проти Москви і визнати "контроль" Росії над українським півостровом Крим у рамках потенційної угоди про завершення війни.

Нагадаємо, 20 квітня президент США Дональд Трамп заявив про те, що вже наступного тижня Україна і Росія можуть "укласти угоду".

Також Трамп погрожував вийти з мирних переговорів щодо України, якщо одна зі сторін будуть ускладнювати досягнення миру.

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що заява президента США Дональда Трампа про готовність відмовитися від участі в мирних переговорах щодо України свідчить про те, що його план близький до повного провалу.

Тим часом лідер Росії Володимир Путін вперше з повномасштабного вторгнення висунув пропозицію провести двосторонні переговори з Україною.

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Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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