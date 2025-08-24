Рус
Україна отримає від Трампа понад 3 тисячі ракет з ударом до 450 км - ЗМІ

Андрій Ганчук
24 серпня 2025, 08:00
Ракети мають надійти на військовий баланс України за 6 тижнів.
Трамп, ракета
Україна має отримати ракети через 6 тижнів - ЗМІ

Коротко:

  • Україна отримає понад 3 тисячі ракет від США
  • Ракети мають надійти через 6 тижнів
  • Дальність ракет - до 450 кілометрів

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа цього тижня схвалила продаж Україні 3 350 авіаційних авіаційних ракет Extended Range Attack Munition. Вони мають надійти на баланс України приблизно за 6 тижнів.

Пакет озброєнь на 850 млн для України

У матеріалі The Wall Street Journal йдеться, що Україні передбачено пакет озброєнь на суму 850 мільйонів доларів. Профінансований він буде, в основному, країнами Європи. Передачу пакета раніше було відкладено у зв'язку з можливою зустріччю президента Володимира Зеленського з главою Білого дому Дональдом Трампом і керівником Кремля Володимиром Путіним.

У чому нюанс щодо застосування ракет

Журналісти з посиланням на декілька американських джерел повідомили, що застосування ракет ERAM, дальність яких становить від 240 до 450 кілометрів, може вимагати узгодження Міністерства оборони США.

Європа купує у США озброєння для України

Журналісти також зазначають, що американці офіційно не оголошували про плани щодо постачання ракет та інших озброєнь Україні. Американці промовчали про закупівлю українцями систем ППО і РСЗВ GMLRS дальністю 145 кілометрів.

У чому особливість ракети ERAM

SM-6 ERAM (Extended Range Active Missile) - американська зенітна керована ракета, яка створена на базі сімейства Standard Missile (SM). Вона входить до складу системи ППО і ПРО Aegis.

Її особливість криється в універсальності: ракета здатна вражати не тільки повітряні цілі, серед яких літаки і крилаті ракети, а й балістичні ракети на кінцевій ділянці траєкторії, і навіть надводні кораблі. Комбінація активної радіолокаційної головки самонаведення та системи наведення через радар корабля забезпечує SM-6 ураження цілей на великій відстані та високій швидкості.

Дальність ракети SM-6 ERAM - понад 240 км, вона може розвивати швидкість до Mach 3,5, що дозволяє їй перехоплювати повітряні цілі. ВМС США використовують такі ракети з 2013 року, озброєння пройшли модернізацію, яка підвищила їхню ефективність проти гіперзвукових загроз.

Крім того, відомо, що SM-6 інтегрується в пускові установки Mk 41 VLS - це дає змогу розгортати на її крейсерах і есмінцях класу Aegis. Таку ракетну часто називають "три в одному", адже вона поєднує функції зенітної, протиракетної та протикорабельної зброї.

Що каже експерт

Росія і Китай не можуть бути гарантами безпеки Україні, ці країни повинні запам'ятати це раз і назавжди, сказав Главреду колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Путін хоче, щоб гарантії безпеки Україні в тому числі надали Росія і Китай. Але нехай забуде про це раз і назавжди, тому що нам їхні гарантії абсолютно не потрібні. Адже той, хто надає гарантії, може перевіряти, спостерігати, втручатися в справи, тобто брати участь у тому, що відбувається. Нам цей варіант треба відрізати одразу. Ні Росія, ні Китай - ніхто, окрім західних країн, навіть на гарматний постріл не повинен бути допущений до списку гарантів. Росія і Китай уже були нашими гарантами, і ми бачили, чим це закінчилося. Досить", - підкреслив Огризко.

Як повідомляв Главред, журналісти The Times написали, що Захід розглядає низку сценаріїв гарантій безпеки для України. За даними журналістів, США поки що не розглядають вагомої участі в гарантіях, проте не відкидають угоди, за аналогією з договором між Південною Кореєю, Японією і Штатами.

Трамп не має наміру тиснути на Путіна, але може прискорити "угоду" між Україною і Росією, пишуть журналісти Politico. За їхніми даними, Трамп поки що не готовий зустрічатися із Зеленським і Путіним, оскільки не впевнений у їхньому прямому діалозі.

США протягом 2 тижнів визначать, чи є шанси на завершення російсько-української війни. Трамп припустив зміну тактики Вашингтона.

Про джерело: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Дональд Трамп військова допомога війна Росії та України
Чому помідори "застрягли" в рості: приховані причини і як розв‘язати проблему

