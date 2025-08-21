Рус
Трамп анонсував нову тактику для завершення війни в Україні - що відомо

Юрій Берендій
21 серпня 2025, 23:24
Трамп заявив, що протягом двох тижнів визначить, чи є реальні шанси на досягнення миру в Україні, і у разі відсутності прогресу пообіцяв змінити тактику.
Трамп анонсував нову тактику для завершення війни в Україні

Про що сказав Трамп:

  • Про ймовірність миру в Україні можна буде говорити за два тижні
  • Це важка війна

Президент США Дональд Трамп заявив, що протягом найближчих двох тижнів зможе оцінити реальні шанси на досягнення миру в Україні. Якщо ж помітного прогресу не буде, він пообіцяв змінити тактику. Про це американський лідер сказав в інтерв’ю радіоведучому Тодду Старнесу.

Трамп підкреслив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну є "жахливою війною" та "найгіршою подією від часів Другої світової". На питання про ймовірність миру він відповів, що остаточну оцінку зможе дати приблизно за два тижні.

"А після цього, можливо, доведеться змінити тактику. Але подивимося", – додав він.

Президент США Дональд Трамп знову прокоментував зовнішній вигляд Володимира Зеленського під час останніх переговорів у Вашингтоні, які пройшли 18 серпня.

Крім того, президент США знову прокоментував зовнішній вигляд Володимира Зеленського на зустрічі у Вашингтоні 18 серпня. Після жарту Старнеса про те, що завдяки допомозі США Київ міг би придбати класичний костюм у JC Penney, Трамп відзначив, що Зеленський у чорному костюмі виглядав охайно й доволі стильно.

"Так, він виглядав добре. Він виглядав дуже добре. Він там старається. Це складно. Це важка війна", — зазначив Трамп і підкреслив, що вважає такий стиль одягу проявом поваги до Сполучених Штатів.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що для укладення мирної угоди між Україною та Росією не обов’язково мати перемир’я чи припинення вогню. Таку заяву він зробив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

За інформацією The Wall Street Journal, адміністрація Білого дому нібито просила, щоб український президент з’явився на зустріч у костюмі та краватці для офіційного прийому в Овальному кабінеті.

Під час переговорів 18 серпня Зеленський разом із європейськими лідерами, обговорюючи тему можливої передачі Донбасу під контроль Росії, запропонував Трампу уявити, як він би відреагував на необхідність віддати частину Флориди. За повідомленнями ЗМІ, ця аналогія приголомшила американського президента.

Білий дім

Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

