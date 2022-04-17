Загроза нового штурму Києва: експерт пояснив, коли можна чекати на атаку РФ

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Російська загроза не знята ані для Києва, ані для всієї України, заявив економіст, заявив старший науковий співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні, президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов.

Як підкреслив він в ході чату в Главреді, відповідаючи на одне з питань читачів, російська загроза буде зберігатися до тих пір, поки при владі в Росії знаходиться Володимир Путін.

"Ймовірно, ця загроза не реалізується в найближчий тиждень, але це не означає, що Путін не спробує щось подібне здійснити через місяць або два, після перемир'я або укладеного мирного договору. Адже всі договори, які були укладені між Росією і Україною протягом останніх 30 років, Путін порушив. Якщо він так ставиться до документів, укладених Росією і Україною, ніщо не завадить йому порушити будь-який інший документ, який може бути підписаний за підсумками військових дій", - зазначив співрозмовник.

Він також упевнений в тому, що будь-який з документів буде легко порушений Путіним для того, щоб в черговий раз вчинити новий напад на Україну.

"Загроза для Києва і всієї України може бути усунена тільки з ліквідацією путінського режиму", - додав Ілларіонов.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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