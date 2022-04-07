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ЗСУ за добу знищили десятки окупантів та "приземлили" один літак на сході країни

7 квітня 2022, 06:37

Бої за цим напрямком тривають досі.

російські військові в Київській області
ЗСУ за добу знищили десятки окупантів та "приземлили" один літак на сході країни / Reuters

Захисники України протягом 6 квітня відбили 3 ворожі атаки на східному напрямку. Ліквідовано близько 60 російських окупантів.

Бої за цим напрямком тривають, повідомили у зведенні оперативно-тактичного командування "Схід".

Українські захисники знищили:

  • особового складу - до 60
  • танків - 3
  • БМП - 1
  • міномет з розрахунком - 1
  • АТ - 6
  • літаків - 1

"Демілітаризація" рашистів триває, українські воїни продовжують впевнено відправляти загарбників на той світ", - написали наші захисники.

Нагадаємо у Київській області бійці ЗСУ та територіальної оборони у боях знищили шість танків і одну БМП російських окупантів.

Також ми повідомляли, що військові Збройних сил України завдали чіткого удару з протитанкового ракетного комплексу Стугна по новітньому російському ударному вертольоту Ка-52.

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