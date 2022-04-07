ЗСУ за добу знищили десятки окупантів та "приземлили" один літак на сході країни / Reuters

Захисники України протягом 6 квітня відбили 3 ворожі атаки на східному напрямку. Ліквідовано близько 60 російських окупантів.

Бої за цим напрямком тривають, повідомили у зведенні оперативно-тактичного командування "Схід".

Українські захисники знищили:

особового складу - до 60

танків - 3

БМП - 1

міномет з розрахунком - 1

АТ - 6

літаків - 1

"Демілітаризація" рашистів триває, українські воїни продовжують впевнено відправляти загарбників на той світ", - написали наші захисники.

Нагадаємо у Київській області бійці ЗСУ та територіальної оборони у боях знищили шість танків і одну БМП російських окупантів.

Також ми повідомляли, що військові Збройних сил України завдали чіткого удару з протитанкового ракетного комплексу Стугна по новітньому російському ударному вертольоту Ка-52.

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