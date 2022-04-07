"Назар - справжній герой": боєць ЗСУ врятував 20 побратимів ціною власного життя

Боєць ЗСУ врятував 20 побратимів ціною власного життя/ ukrainenews.fakty.ua

При звільненні одного з сіл на Чернігівщині, 20 українських бійців атакували ворога під прикриттям бронетранспортера. Один з них загинув.

Навідником гармати цього БТРа був молодший сержант 23-річний Назар Небожинський з Рівного. Він зумів підбити в тому бою 3 російських "броні", розповіли його товариші по службі.

З останньої, третьої, противник вистрілив практично одночасно з Назаром. Небожинський знешкодив цю ворожу бронемашину, але сам загинув. Молодший сержант викликав вогонь противника на себе, чим врятував 20 піхотинців, які перебували під прикриттям його бронетранспортера.

"Якби він цього не зробив, нас би всіх двадцятьох розірвало на шматки. Назар Небожинський справжній герой. Він врятував нас, пожертвувавши своїм життям", - зізнався один з товаришів по службі Назара.

читайте такожВійна в Україні: Зеленський присвоїв шести містам звання Місто-геройВсього під час визволення того села в Чернігівській області українські захисники знищили 3 танки і 5 БТРів російських загарбників.

Раніше ми розповідали, що в боях за місто Волноваха Донецької області сержант Андрій Ханін отримав важке поранення, яке стало для нього смертельним.

Він був командиром бойової машини і до останнього подиху допомагав побратимам. Перед смертю Андрій ліквідував російський танк і не менше 10 окупантів.

Також повідомлялося, що в Ірпені Київської області розстріляли 51-річного кореспондента The New York Times, громадянина США Брента Рено (Brent Renaud). 13 березня в Ірпені поранення отримали ще два кореспонденти.

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