Спецпризначенці ЗСУ спалили ЗРК Бук російських окупантів

/ t.me/operativnoZSU

Збройні Сили України знищили ще одну установку зенітно-ракетного комплексу Бука російських окупантів.

Про вдалі дії спенцназа української армії йдеться в повідомленні Telegram-каналу Оперативний ЗСУ.

"Сили спеціальних операцій України знищили ще одну російську пусково-зарядну установку самохідного зенітно-ракетного комплексу Бук", - йдеться в повідомленні.

/ t.me/operativnoZSU

ЗРК Бук - самохідний зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневруючими аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах (від 30 метрів до 14-18 кілометрів) в умовах інтенсивного радіопротиводействия. У вдосконалених моделях межі зон ураження збільшені до 45 км по дальності і до 25 км по висоті.

/ t.me/operativnoZSU

Вартість одиниці - 250 тис.дол.

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