Спецпризначенці ЗСУ спалили ЗРК Бук російських окупантів

Рашисти втратили ще одну пусково-зарядну установку самохідного зенітно-ракетного комплексу Бук.
Збройні Сили України знищили ще одну установку зенітно-ракетного комплексу Бука російських окупантів.
Про вдалі дії спенцназа української армії йдеться в повідомленні Telegram-каналу Оперативний ЗСУ.
"Сили спеціальних операцій України знищили ще одну російську пусково-зарядну установку самохідного зенітно-ракетного комплексу Бук", - йдеться в повідомленні.
ЗРК Бук - самохідний зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневруючими аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах (від 30 метрів до 14-18 кілометрів) в умовах інтенсивного радіопротиводействия. У вдосконалених моделях межі зон ураження збільшені до 45 км по дальності і до 25 км по висоті.
Вартість одиниці - 250 тис.дол.
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