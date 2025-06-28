Операція в Білорусі або зачистка 'ПМР': несподіваний прогноз нового плану для ЗСУ

Будь-які операції ЗСУ, подібні до Курської, які матимуть схожий ефект, будуть корисні для України.

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/ Колаж: Главред, фото: 115 ОБр ТРО ЗСУ, Олег Некало

Важливе із заяв Коваленка:

Операції ЗСУ можуть бути не тільки на території РФ

Для початку операції ЗСУ на білоруській території потрібен привід

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прокоментував запитання про те, чи варто очікувати несподіванок від ЗСУ на території Росії або Білорусі.

"Цілком можливі. Ми ніколи не відмовляємося від проведення таких дій на території противника, тому що для нас це корисно і важливо, незважаючи на критику Курської операції", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт упевнений у тому, що будь-які операції ЗСУ, подібні до Курської, які матимуть схожий ефект, будуть корисними для України, до того ж ідеться про операції не тільки на території РФ.

"Поки Білорусь не дає нам приводів для початку такої операції на її території. Якщо з білоруської території буде реалізована якась загроза, у нас будуть підстави розпочати операцію там. Поки що таких підстав немає", - не виключає він.

Співрозмовник зазначає, що така сама ситуація і з Придністров'ям, звідки виходить загроза для України.

"Ми були б тільки за те, щоб зачистити Придністров'я, але має з'явитися причина, привід задіяти наші війська, а також потрібен відповідний запит від Кишинева", - пояснив він.

Експерт також упевнений у тому, що для початку операції ЗСУ на білоруській території потрібен привід.

"Зараз не 2022 рік. Хіба що Лукашенко щось викине. А він цього не зробить, бо діє виважено, навіть намагається налагодити стосунки зі Сполученими Штатами і вибити собі певні преференції, демонструє відкритість і лояльність до адміністрації 47-го президента США. Хоча було б дуже цікаво, якби під час візиту Кіта Келлога до Мінська Україна розпочала операцію на території Білорусі, дійшла би до Мінська і привезла би Келлога до доньки в Київ. Це був би номер. Так що я вважаю такі операції на території Росії або Білорусі цілком можливими", - додав Коваленко.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Коваленка:

Нагадаємо, у Білорусі раніше проходили військові навчання біля українського кордону під керівництвом голови Гомельського районного виконавчого комітету. Навчання включали прийом військовозобов'язаних, відновлення навичок командного складу та підготовку військових до виконання завдань разом з інженерними підрозділами.

Також білоруське командування повернуло підрозділи Збройних Сил на прикордонну територію з Україною, де вони перебували до вересня-жовтня 2024 року. Загальна чисельність перекинутих підрозділів - близько 1500 осіб. Однак наразі ці сили не становлять загрози для України.

Як повідомляв Главред, у Білорусі створено близько 14 нових загонів, що складаються з білоруських військових і "вагнерівців". Ці підрозділи можуть використовувати для підтримки російських військ у Курській області в лютому.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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