Удар по полігону: у ЗСУ пояснили причини і назвали винних у трагедії

Саранцев підкреслив, що нехтування простими правилами призводить до трагедій.

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Удар по полігону ЗСУ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви речника:

22 червня росіяни атакували навчальний полігон

Комісія вже працювала на місці ракетного обстрілу

Відповідальність за збереження життя та здоров'я військових лежить на командуванні

Спеціальна комісія працювала на місці ракетного обстрілу на одному з навчальних полігонів Сухопутних військ ЗСУ. Про це повідомив речник Сухопутних військ Віталій Саранцев в ефірі телемарафону.

Відомо, що унаслідок атаки загинули троє військовослужбовців, а ще 14 дістали поранення.

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За його словами, відповідальність за збереження життя та здоров'я військовослужбовців лежить на командуванні.

"Комісія разом з експертами та правоохоронцями продовжує вивчати обставини та наслідки російської атаки на навчальний полігон, що стався ввечері 22 червня. Командування Збройних Сил України в першу чергу відповідає за безпеку в навчальних центрах та на полігонах бригад, тому керівники не повинні допускати нехтування заходами безпеки, особливо під час повітряної тривоги", - наголосив він.

Саранцев зауважив, що дехто з військовослужбовців не потурбувалися про те, щоб заховатися під час атаки. Саме вони склали більшість постраждалих. Однак вчасно вжиті заходи з розосередження особового складу дозволили уникнути значних втрат серед воїнів.

"Звичайно, все має контролювати командир підрозділу, де відбулася подія. Ну і звичайно має бути розвинена й певна самовідповідальність кожного військовослужбовця. На жаль, як показує практика, нехтування цими простими правилами призводить до трагедій", - наголосив речник Сухопутних військ.

Удар по полігону - останні новини України

Як повідомляв Главред, 22 червня Росія завдала ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ, де проходили заняття з військовослужбовцями. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Речник Сухопутних військ Віталій Саранцев заявив, що у тимчасовий навчально-тренувальний полігон однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ було завдано удару, ймовірно ракетою Іскандер-М.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує на повний звіт щодо наслідків та всіх обставин російського ракетного удару по полігону ЗСУ у Херсонській області. За його словами, винні мають понести повну відповідальність.

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Що відомо про Сухопутні війська України? Сухопутні війська є головним носієм бойової могутності Збройних Сил незалежної Української держави. Це найчисленніший самостійний вид Збройних сил України, головний носій їх бойової могутності, призначений для ведення бойових дій переважно на суходолі. Сухопутні війська Збройних Сил України були сформовані у складі Збройних Сил України на підставі Указу Президента України відповідно до статті 4 Закону України "Про Збройні Сили України" у 1996 році, передає Міноборони України.

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