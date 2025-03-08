Сіярто звинуватив Польщу в намаганні завадити 'мирним перемовинам' Трампа

На думку Сіярто, зараз є реальний шанс для миру.

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Сіярто звинуватив Польщу / колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/szijjarto.peter.official

Головне із заяви Сіярто:

Польський уряд хоче завадити "мирним зусиллям" Трампа

Наразі існує реальний шанс досягнення миру

Позиція Брюсселя може призвести до ізоляції ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто розкритикував дії польського уряду, звинувативши його в намаганні завадити "мирним зусиллям" Дональда Трампа щодо війни Росії проти України. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, польські високопосадовці, зокрема прем'єр та міністр закордонних справ, продовжують ігнорувати принципи верховенства права.

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"Поки вони топчуть ногами верховенство права в Польщі - а Брюсселю це дозволено - вони читають нам лекції про те, що відповідає інтересам Європи", - наголосив він.

Сіярто додав, що наразі існує реальний шанс досягнення миру, але польський уряд перешкоджає цьому.

"Вони думають, що це продовження війни, ми думаємо, що це мир. Вони думають, що це вбивати і руйнувати, ми думаємо, що це встановлювати мир. І зараз є реальний шанс для миру: мирні зусилля Дональда Трампа можуть увінчатися успіхом. Шкода, що польський уряд разом з рештою Брюсселя намагається заблокувати мирні переговори", - сказав міністр закордонних справ Угорщини.

На його думку, позиція Брюсселя, яка підтримується Польщею, ніби може призвести до ізоляції Європейського Союзу.

"Переважна більшість світу на чолі зі Сполученими Штатами, включно з Угорщиною, прагне миру, а двадцять шість держав-членів Європейського Союзу, включно з Польщею, проголосували в четвер за продовження війни. Шкода", - підсумував Сіярто.

Війна в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, міністр фінансів США Скотт Бессант заявив, що гарантії безпеки Україні надаватиме Європа, а не Сполучені Штати Америки. Президенту України Володимиру Зеленському "слід визнати" це.

Британський журналіст, редактор відділу оборони та закордонних справ Кон Кафлін вважає, що президент країни-агресора Росії Володимир Путін слабкий і відчайдушно хоче миру, адже на всіх рівнях війна стала для нього катастрофою.

Крім того, прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що США та американський народ "втомилися оплачувати рахунок" за війну в Україні.

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Хто такий Петер Сіярто? Петер Сіярто — угорський консервативний політик, Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі з 23 вересня 2014 року, має ступінь магістра в галузі міжнародних відносин, був членом Національних зборів з 2002, пише Вікіпедія. Як і Орбан, Сіярто поширює євроскептицизм а також російську пропаганду у питаннях щодо України та Грузії.

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