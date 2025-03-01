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Трамп після скандалу відповів, чи готовий до нових переговорів із Зеленським

Тарас Сидоржевський
1 березня 2025, 01:02
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Трамп під час своєї промови кілька разів заявив, що у Зеленського "немає карт" на руках.
Дональд Трамп
Дональд Трамп під час брифінгу / Колаж: Главред, скріншоти

Президент США Дональд Трамп, коментуючи провальні переговори з президентом України Володимиром Зеленським про видобуток мінералів, заявив, що Зеленський не готовий до миру і хоче "битися". Про це він заявив журналістам перед посадкою у свій вертоліт. Брифінг транслював американський канал FOX NEWS.

"Зустріч не пройшла добре, ви могли це бачити. Ми шукаємо миру, ми не хочемо ще десяти років війни. Зеленський шукає те що, ми не шукаємо - ми шукаємо спосіб закінчити війну, а він хоче битися, битися, битися, битися. (...) Президент Путін хоче це закінчити.(...) Він (президент Зеленський, - ред.) хоче підписати нас на свій бік і продовжувати воювати. Але ми не хочемо воювати, не за цю країну.

Також Трамп під час своєї промови кілька разів заявив, що у Зеленського "немає карт" на руках. Журналісти запитали його, як мав би поводитися Зеленський, на що Трамп відповів:

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"Він повинен був сказати "я хочу миру". А він говорив "путін те, путін інше". А він повинен був сказати "я хочу миру". У нього немає карт, він повинен зупинити війну, і зупинити смерті", - сказав Дональд Трамп.

Коли можуть відновитися переговори Трампа і Зеленського?

Трампа запитали, чи пропонував Зеленський продовжити переговори.

"Він сказав що хоче повернутися, але я не можу це зробити. (...) Я хочу припинення вогню. А він каже "я не хочу припинення вогню, я хочу США на нашому боці". Без нас, він не переможе, це не була людина, яка хоче миру", - сказав президент США.

Також Трамп під час своєї промови кілька разів заявив, що у Зеленського "немає карт" на руках. Журналісти запитали його, як має поводитися Зеленський, щоб відновити переговори, на що Трамп відповів:

"Він переоцінив свої можливості і має заявити про прагнення до миру. А він говорив "путін те, путін інше". А він повинен був сказати "я хочу миру". У нього немає карт, він повинен зупинити війну, і зупинити смерті", - заявив Трамп.

Сварка Зеленського з Трампом і Венсом

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський поїхав із Білого дому після скандалу з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Спільна пресконференція президента України Володимира Зеленського та представників США закінчилася запеклою перепалкою.

Під час бесіди український лідер дорікнув, що віцепрезидент Джей Ді Венс говорив, що буде "говорити про війну голосно", але його перебив Трамп.

"Він не говорить голосно. Ваша країна у великій біді", - заявив Трамп уже відверто перебиваючи Зеленського і не даючи йому відповісти.

Після цього співрозмовники багато разів перебивали один одного, і закінчилася розмова закидами в бік українського президента про те, що той нібито недостатньо дякував США за надану допомогу.

Більше про скандал в Овальному кабінеті:

Що таке Fox News?

Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

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