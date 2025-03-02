Трамп чекає на вибачення Зеленського: у NBC дізналися інсайд із Білого дому

Невдоволення чиновників адміністрації Трампа викликало наполягання на "гарантіях безпеки".

https://glavred.net/world/tramp-zhdet-izvineniy-zelenskogo-v-nbc-uznali-insayd-iz-belogo-doma-10643948.html Посилання скопійоване

У Білому домі оцінили ймовірність відновлення переговорів / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скріншот

Важливо:

Трамп не переконаний, що Зеленський хоче вести переговори про "припинення війни"

Чиновники адміністрації Трампа незадоволені позицією України

Публічна сварка під час зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Білому домі не була запланована і стала протилежністю більшості очікувань.

Невдоволення чиновників адміністрації Трампа викликало наполягання на "гарантіях безпеки" в угоді про корисні копалини, і українська сторона перед зустріччю нібито наполягала на відповідних змінах у документі, розповіли чиновники Білого дому на умовах анонімності в коментарі NBC News.

відео дня

Стверджується, що невдоволення чиновників адміністрації Трампа викликало наполягання на "гарантії безпеки" в угоді про корисні копалини, і українська сторона перед зустріччю нібито наполягала на відповідних змінах у документі.

"Зеленському було абсолютно зрозуміло, що в цій угоді не буде жодних гарантій безпеки", - каже одне з джерел.

За інформацією з Білого дому , Дональд Трамп досі не переконаний, що президент України хоче вести переговори про "припинення війни". Водночас на запитання, чи все ще можлива співпраця США з президентом України для досягнення "мирної угоди", один зі співрозмовників сказав: "Я все ще вважаю, що так".

"М'яч на полі президента Зеленського. Президент вважає, що Зеленський має повернутися за стіл переговорів, і саме він має прийти і все виправити", - заявило інше джерело NBC News.

Раніше Анджей Дуда закликав Зеленського відновити переговори з Трампом. Зеленському потрібно вести "спокійні, конструктивні переговори" з Трампом.

Як повідомляв Главред, спільна пресконференція в Білому домі закінчилася жорстким скандалом. Раптово між Зеленським і віце-президентом США Джей Ді Венсом виникла перепалка, в яку вліз і сам Трамп.

Нагадаємо, світові лідери відреагували на таку поведінку американських лідерів. Колишній голова Європарламенту Жозеп Боррель заявив, що йому соромно за таку поведінку.

Читайте також:

Що відомо про NBC News? NBC News — новинний телевізійний канал США, що належить National Broadcasting Company (NBC). Він почав свою роботу 21 лютого 1940 року. До торгових марок NBC News належать NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News і Newsvine, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред